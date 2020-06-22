ربنا يصبرك على فراقه.. محمد ممدوح يعزي أوس أوس في وفاة نجله

حرص الفنان محمد ممدوح على تعزية الفنان أوس أوس لوفاة نجله نتيجة سقوطه في المنزل.





وكتب محمد ممدوح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "البقاء لله يا حبيبي.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبرك على فراقه ".





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وتوفي الطفل الرضيع علي ابن الفنان أوس أوس ، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته، خلال الساعات القليلة الماضية.





وجاءت الوفاة بسبب سقوط الطفل الرضيع في المنزل، ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.





يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل اثنين في الصندوق والذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.