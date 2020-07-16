تحرق الجلد.. هاني الناظر يحذر من التعرّض للشمس في هذا التوقيت

رغم فوائد التعرض لأشعة الشمس والحصول على فيتامين د، إلا أن هناك بعض التوقيتات التي يفضل عدم الخروج للشمس فيها حيث تسبب مشاكل وحروق بالجلد كما يمكن أن تسبّب ضربة الشمس.

الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، حذر من التعرض للشمس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، مؤكدًا أن الشمس في هذا التوقيت تكون حارقة وغير صحية .





أما عن الوقت الصحي للتعرض للشمس للحصول على فيتامين د، فقد نصح هاني الناظر خلال لقائه اليوم في برنامج 8 الصبح على قناة dmc، أن الوقت الأنسب من الشروق وحتى 9 صباحًا.





كذلك نصح الناظر بالتعرض للشمس في فترة ما بعد العصر أي من بعد الساعة الرابعة مساءً، مؤكدا أن اشعة الشمس تكون صحية ولا تضر الجلد ويحتاج الجسم للتعرض لهذه الاشعة يوميا لسد حاجته من فيتامين د .