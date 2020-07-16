وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحاني دبلومي التذهيب والخط العربي 2020

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان "دبلوم التخصص في الخط والتذهيب" للدور الأول 2020 لعدد 1008 طلاب .





وكان قد اجتاز هذه الامتحانات عدد 908 طلاب ، وبلغت نسبة النجاح 90.1 %.





أما عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ 72 طالبًا بنسبة 7.1%، وعدد الطلاب الراسبين 28 طالبًا بنسبة تصل إلى 2.8%.





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