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تعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحاني دبلومي التذهيب والخط العربي 2020

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:54 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان "دبلوم التخصص في الخط والتذهيب" للدور الأول 2020 لعدد 1008 طلاب .

وكان قد اجتاز هذه الامتحانات عدد 908 طلاب ، وبلغت نسبة النجاح 90.1 %.

أما عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ 72 طالبًا بنسبة 7.1%، وعدد الطلاب الراسبين 28 طالبًا بنسبة تصل إلى 2.8%.

كما اعتمد الدكتور طارق شوقى نتيجة امتحان "دبلوم الخط العربي" للدور الأول 2020 لعدد 3478 طالبًا، والتي اجتازها عدد 1560 طالب بنسبة نجاح 44.9%، أما عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ 1329 طالبًا بنسبة 38.2%،  وعدد الطلاب الراسبين 589 طالباً بنسبة تصل إلى 16.9%.
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