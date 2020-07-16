وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحاني دبلومي التذهيب والخط العربي 2020

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان "دبلوم التخصص في الخط والتذهيب" للدور الأول 2020 لعدد 1008 طلاب .
وكان قد اجتاز هذه الامتحانات عدد 908 طلاب ، وبلغت نسبة النجاح 90.1 %.
أما عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ 72 طالبًا بنسبة 7.1%، وعدد الطلاب الراسبين 28 طالبًا بنسبة تصل إلى 2.8%.
كما اعتمد الدكتور طارق شوقى نتيجة امتحان "دبلوم الخط العربي" للدور الأول 2020 لعدد 3478 طالبًا، والتي اجتازها عدد 1560 طالب بنسبة نجاح 44.9%، أما عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ 1329 طالبًا بنسبة 38.2%، وعدد الطلاب الراسبين 589 طالباً بنسبة تصل إلى 16.9%.