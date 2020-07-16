بعد خطوبة أمينة خليل.. نجوم أعلنوا ارتباطهم في 2020





خطوبة أمينة خليل





احتفلت الفنانة امينة خليل بخطوبتها مساء أمس، الأربعاء، بحضور اقتصر على العائلة فقط والمقربين لها، مواكبةً للظروف الجارية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حسبما أكدت الصفحة الرسمية لبرنامج الفن الشهير "عرب وود".

ونشرت أمينة خليل صورة من حفل الخطوبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن من خلالها خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفنى.





خطوبة نيللى كريم





أثارت الفنانة نيللى كريم حالة من الجدل الواسع بعد إعلان خطوبتها من رجل الأعمال عمر إسلام ، وذلك فى حفل اقتصر على المقربين فقط بالجونة.

ويعتبر فارق العمر بين نيللى كريم وخطيبها 14 عاما، حيث تبلغ نيللى من العمر 46 عاما، بينما يبلغ خطيبها عمر اسلام ستون عاما.

ولم تكن هذه الزيجة الأولى للفنانة نيللى كريم حيث تعد الثالثة لها فتزوجت المرة الأولى فى التسعينيات من القرن العشرين من رجل خارج الوسط الفنى وأسفرت الزيجة عن إنجابها طفلين هما "كريم ويوسف" ثم انفصلت عنه.

أما الزيجة الثانية فكانت من خبير التغذية هانى أبو النجا وكانت فى 2004 وأسفرت الزيجة عن انجابها طفلتين "سيليا وكندة" وبعد فترة انفصلت نيللى عن زوجها وتحديدا فى 2015.

بينما سبق لرجل الأعمال عمر إسلام الزواج من الفنانة التشكيلية الفلسطينية الأمريكية "جنان شحادة" وأنجب منها توأم ذكر وأنثي، هما "سامو - تيا" ويعيش سامو فى لندن بينما تيا مع والدتها فى دبى.





زواج غادة عبد الرازق





أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، زواجها من مدير التصوير هيثم زنتيا، بعد انتشار صورة لهما من كواليس تصوير مسلسل "سلطانة المعز" تشير إلى زواجهما.

وأعربت غادة عبد الرازق عن سعادتها بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها دائما تسعى للاستقرار الأسري.

وكان هناك شائعات ترددت عن وجود علاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا منذ كواليس مسلسل "حكاية حياة" في 2012، والتي كانت سببا في نشوب خلافات بنيها وبين المخرج محمد سامي.

وظلت العلاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا تتأرجح بين الانفصال والارتباط حتى تكللت بالزواج في لوكيشن تصوير سلطانة المعز منذ أسبوعين.





عقد قران محمد شرنوبي و راندا رياض





تم عقد قران الفنان محمد شرنوبي، على خطيبته راندا رياض، في منزل العروس، و اقتصر عقد القران على حضور الأسرتين فقط، بينما حرصت راندا، على حضور أنغام نظرًا لـ الصلة القوية التي تجمعهما خاصة وإنها تعتبرها فردا من العائلة.



كما اقتصر الأمر على كتب الكتاب فقط، ومن المقرر ان يقيما الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء لكن بعد إنتهاء الازمة الراهنة.

وإلتزم كل من الشرنوبي، وراندا بجميع الاجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت راندا رياض، قد صممت فستانها لدى المصمم اللبناني الشهير زهير مراد، اثناء تواجدها في لبنان قبل ازمة فيروس كورونا، وبدلة محمد الشرنوبي من cougar.





خطوبة إبنة أصالة





أعلن برنامج ET بالعربي، من خلال حسابه على تطبيق انستجرام، خطوبة الدكتورة شام الذهبي - ابنة الفنانة أصالة نصري، على الدكتور المصري معتز نصير.

جاء ذلك، من خلال صورتين، نشرهما حساب البرنامج، تجمع الأولى أصالة وابنتها شام، والثانية بين شام والطبيب معتز نصير، مصحوبتان بتعليق: "#أصالة‬ تحتفل بخطوبة إبنتها شام من الدكتور معتز نصير، وET بالعربي أول من يبارك لـ أصالة بخطوبة إبنتها الوحيدة".

ولم تعلن أي من أصالة نصري، أو ابنتها شام الذهبي، عن خبر الخطوبة، من معتز نصير الذي ظهر قبل أشهر مع شام، عبر صورة على حسابها على تطبيق انستجرام.

وكانت شام الذهبى، نشرت في شهر فبراير الماضي، صورة عبر انستجرام، بجانب الدكتور معتز نصير، ظهرا فيها فى إحدى المناسبات التي جمعتهما، وعلقت: «دكتورى الوسيم.. عيد حب سعيد، وعقب ذلك تفاعل الجمهور مع الصورة، متسائلين عن هوية الحبيب الجديد، وباحثين عن تفاصيل حياته، وما إذا كانت علاقتهما رسمية».

صورة شام - ابنة أصالة نصري، مع معتز نصير، جاءت بالتزامن مع عيد الحب الماضي، الأمر الذي أكد للكثيرين قصة حبهما، بعد مرور عامين على انفصالها عن زوجها الأول أحمد الجوهر.

معتز نصير، هو طبيب مصري، خريج كلية الطب جامعة عين شمس، وهو أخصائي التجميل والليزر، ولديه عدد من العيادات في مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة.





خطوبة إبنة الشاعر بهاء الدين محمد





احتفل الشاعر بهاء الدين محمد بخطوبة ابنته شهد على رجل الاعمال المهندس عمرو وليد.

واقتصر حفل الخطوبة على بعض المقربين واهل العروسين والشاعر بهاء الدين محمد.

وأثار بهاء الدين محمد حالة من الجدل الواسع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن سخر من فيروس كورونا من خلال أغنية عمرو دياب وتحديدا أغنية "ضحكت".

وقام بها الدين محمد بتغيير كلمات الأغنية حيث قال : "كَحيت ؟ يعنى شايلة وباء وخلاص دي كورونا بكل غباء، ياللا ياقلبي ضمها ياللا حُضنك حَجر وأحلا دواء"، مع الاعتذار لأغنية "ضحكت".

وتأتي هذه الأغنية التي كتب كلماتها وصدرت ضمن ألبوم "الليلادي" عام 2007.

وتلقى بهاء الدين محمد عديد من التعليقات الإيجابية والسلبية من جانب متابعيها بسبب هذا الأمر حيث رأى البعض أن هذه السخرية ليست في محلها في الوقت الذي يصاب فيه مواطنين بمرض مميت. والبعض الآخر رأى أن يمكن أن تقدم أغنية جديدة لمواجهة كورونا.

حرص عدد كبير من النجوم الفن على الاحتفال بارتباطهم أو خطوبتهم أو عقد قرانهم على مدار عام 2020 في حفلات اقتصرت على حضور المقربين، خوفًا من فيروس كورونا، وكان آخرهم الفنانة أمينة خليل التي احتفلت بخطوبتها، نستعرض لكم أبرز تلك المناسبات من خلال التقرير التالي: