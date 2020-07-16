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محافظات

ضبط 500 كيلو كفتة وبرجر منتهية الصلاحية.. تفاصيل

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:11 م
ضبط ٥٠٠ ك كفته وبرجر
ضبط ٥٠٠ ك كفته وبرجر منتهيه الصلاحية
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شمس يونس
شنّت مديرية التموين بمحافظة الاقصر حملة مُكبرة لضبط الأسواق والأسعار وذلك بناء على تعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة  التموين بالمحافظة. 

يأتى ذلك فى إطار تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية بمحافظة الأقصر 

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وقال وكيل الوزارة إنه تم تشكيل لجنة مكونة من جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية ومحمد وعثمان وشريف سعد المفتشين بالمديرية للتفتيش على المحال التجارية ومنافذ بيع الدواجن واللحوم .

وأسفرت الحملة عن  ضبط 500 كيلو كفتة وبرجر غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء فترة الصلاحية قبل بيعها بالسوق بمحل التاجر " م . ع . م " بمدينة الأقصر. 

تحرر محضر بذلك رقم ٥٨٤ جنح أمن دولة وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.
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