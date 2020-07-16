لو معندكش تكييف.. 5 طرق للحصول على الهواء البارد بشكل طبيعي

يساعد مكيف الهواء على حل مشكلة الحر داخل منزلك في فصل الصيف، ولكن، هل من الممكن أن تجلس داخل منزلك طوال الوقت في الصيف؟





فجلوس الأطفال لفترة طويلة داخل غرفة مكيف الهواء ، يمكن أن يعانون من السعال والبرد وحتى الحمى، ليس ذلك فحسب ، بل يمكن أيضًا أن يجعل الهواء البارد لمكيف الهواء بشرتك أكثر جفافًا.





ولذلك يفضل اتباع الطرق حول كيفية الحفاظ على برودة منزلك في موسم الصيف بشكل طبيعي، مع هذه النصائح الطبيعية للحفاظ على برودة منزلك في الصيف، يمكنك الحصول على بعض الراحة دون الشعور بالتعب، وذلك وفقًا لما قدمه موقع "boldsky"..









- التهوية الطبيعية: لاحظ أي جزء من منزلك هو الأكثر تهوية، لاحظ من أي اتجاه تهب الريح على منزلك، إذا كنت تعرف هذا ، يمكنك إبقاء النوافذ مفتوحة على هذا الجانب وستكون غرفك متجددة الهواء بعد غروب الشمس.



- الحفاظ على فتح النوافذ: ليس خلال النهار ، ولكن بعد غروب الشمس، يجلب الصيف في بلادنا رياحًا ساخنة خلال النهار ، مما قد يسبب ضربة شمس، ولكن بعد غروب الشمس ، عندما تنخفض درجة الحرارة قليلًا ، تهب رياح باردة وغالبًا عاصفة مهدئة مع المطر. افتح النوافذ في المساء للسماح للهواء بالدخول إلى الداخل.



- سقف أبيض: تعتبر هذه واحدة من أفضل العمليات لكيفية الحفاظ على برودة المنزل في الصيف بشكل طبيعي ، بشكل رئيسي في المدن الكبرى، يعتبر اللون الأبيض عاكسًا لأشعة الشمس فوق البنفسجية ويعطي منزلك تأثير التبريد بشكل طبيعي، لذلك ، يقوم الناس الآن بطلاء أسطحهم ومناطق الشرفة باللون الأبيض.

