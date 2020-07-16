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برلمان

برلمانية تثمن تعديل قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التنمر: تحقق العدالة الاجتماعية

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:19 م
النائبة غادة عجمى
النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
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فريدة محمد
أشادت النائبة غادة عجمي ، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة والتي أوردت تعريفًا للتنمر، مشيرة إلى أن هذا التشريع سيحقق العدالة الاجتماعية وسيكون رادع لكل شخص تسول له نفسه التنمر على الغير أو استعراض قوته على أحد.

ولفتت غادة عجمي في بيان لها، أن ظاهرة التنمر باتت تهدد المجتمع المصري، وتنتشر بشكل يتنافى مع المشاعر والقيم الإنسانية والدينية، مما كانت تستوجب تدخل تشريعي حازم يقوم بمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها.

وثمنت عضو مجلس النواب تعديل التشريع ووضع عقوبة للمتنمر تصل للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن بعض الوقائع التي حدثت مؤخرا في المجتمع المصري كانت تحتاج لتدخل قانوني يعاقب كل شخص يحاول إيذاء الغير أو السخرية من شكله أو جنسه أو لونه.
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