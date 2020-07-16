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أخبار البلد

بـ 40 جنيها فقط.. رئيس مصنع قادر: كمامة N95 بمعايير وجودة عالية

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:59 م
مصنع قادر
مصنع قادر
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كـريـم الـخـطـيـب
قال اللواء أحمد منظور رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن هناك توجهات من الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة، بإنتاج كمامات ومطهرات لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن مصنع قادر عمل على إنتاج كمامات بأسعار مناسبة وكفاءة عالية.


وأضاف «منظور» لـ «صدى البلد» أن الأسعار بالنسبة لكمامات N95 يتراوح سعرها الأساسي في الأسواق من 80 إلى 125 جنيها، وتم تخفيض السعر إلى 40 جنيها للكمامة الواحدة، موضحا أن الهيئة دائما تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم شعار صنع في مصر.


وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، إلى أن كمامة N95 تستخدم لأكثر من مرة تصل إلي 10 أيام من الاستخدام وهذا يرجع إلى المعايير والجودة العالية التي تتميز بها الكمامة.


وأوضح أن  الكمامة ذات 3 طبقات سعرها للمستهلك 3 جنيهات فقط تستخدم من 4 إلى 6 ساعات، هناك عبوات كمامات مختلفة عبوة تحتوي على 5 كمامات، وعبوة 10 كمامات، وعبوة 25 كمامة، وعبوة 50 كمامة.



ونوه إلى أن  هناك منافذ البيع تابعة للهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى التعاون مع جهاز المشروعات والخدمة الوطنية للتنشيط والاستفادة بالسيارات المتواجدة في كل مكان بمحافظات مصر وسيكون هناك تنسيق مع حملات إعلانية لتثبيت سعر الكمامات التي تطرح في الأسواق والصيدليات.


وخصصت العربية للتصنيع وحدة لإنتاج الكمامات بمصنع قادر التابع للهيئة التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل الي 300 ألف كمامة يوميا، حيث تضم وحدة إنتاج الكمامات بالهيئة العربية للتصنيع 20 ماكينة لحام فردي بالالترا سونيك بطاقة إنتاجية 120 ألف كمامة يوميا .


وافتتح الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مصنعا جديدا للكمامات N 95 بمصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع.


وأكد الفريق "التراس"، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعميق التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية.


وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنهم مستمرون في العديد من المجالات للاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تصنيع أجهزة تنفس صناعي ومواد التطهير والتعقيم بأيدي مصرية 100%".


وتمتلك الهيئة العربية للتصنيع خططا علمية لتعميق صناعة الأجهزة الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية، لزيادة الاهتمام بمثل هذه الموضوعات في الفترة الحالية نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا، وما يتبعها من انخفاض الواردات نظرًا لوقف التصدير وتقليل الإنتاج في بعض الدول.
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