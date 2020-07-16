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ديني

رمضان عفيفى: الإسلام أحل لنا الأكل من ذبائح وطعام أهل الكتاب.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:25 م
الشيخ رمضان عفيفى،
الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامى
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محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامى، إن أهل الكتاب، أصحاب كتاب سماوى، ويؤمنون بالله، والقرآن الكريم فرق بينهم وبين المشركين. 

وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"،  المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "القرآن علمنا كيف يكون المختلف معنا، فكل واحد معتز بعقيدته، وتشترك فى الإيمان بالله، والإيمان أحل منا ناكل من ذبائحهم وطعامهم، ويجب أن نعلم أبناءنا على احترام اختلاف العقيدة".

وأشار إلى أن القرآن علمنا عدم رفض الإسلام على غير المسلمين، وعدم الإنتقاص منهم لمجرد أنهم على دين الإسلام.

واستشهد بقوله تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب).
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