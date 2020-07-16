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ديني

خالد الجندي: توجد أمور اختص بها الله النبي دون غيره .. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:18 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك أمورا لا يجوز فيها إتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مشيرًا إلى أن هناك بعض الخصال والخصائص التي اختص بها النبي دون غيره من البشر.


وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "النبي الكريم له أن يجمع بين أكثر من أربع نساء في نفس الوقت، ويستطيع وصال الصوم، ولا ينتقص وضوؤه بالنوم، وهي أمور لا يجوز لأحد إتباع النبي فيها".


وتابع "هناك فارق بين اجتهادات النبي الكريم واجتهادات الآخرين، فإذا أصاب اجتهاده أجازه الشرع وإن أخطأ صوبه الشرع"، مشيرًا إلى أن هناك مشتركا في جميع العقائد وهو الإيمان بوجود الله.


واستشهد الجندي، بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِك).
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