أحد مشايخ القبائل الليبية: الحوار السياسي في ليبيا لن يظهر إلا بطرد المرتزقة وأردوغان

كان قريبا لقلوب الحاضرين





وأضاف "المصباحى" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن سبب قرب الرئيس السيسي لجميع المشايخ الليبيين هو اختياره للجمل والحوار وبساطته التي يتمتع بها، موضحا أن جميع المشايخ الليبية كانوا ممتنين وفرحين بما جاء فى الإجتماع لمصلحة ليبيا.





وتابع أن مصر دائما ولادة للأبطال والزعماء ومنهم الرئيس السيسي، لافتا إلى أن اجتماع اليوم بالقاهرة شارك فيه جميع مكونات الشعب الليبي من القبائل العربية فى الغرب والشرق والجنوب.





وأكد أن الحوار السياسي فى ليبيا لن ينتج إلا بخروج المرتزقة وأردوغان من ليبيا، حيث أنه يريد أن يثبت قوته فى العراق وسوريا وليبيا، متابعا أنه عندما طلب أردوغان من تميم بعقد اجتماع به وبين القبائل الليبية، لم تحضر ولا قبيلة بالاجتماع سواء القبائل الغربية أو الشرقية.





وأشار إلى أن المشايخ الليبية كانت مؤيدة لإعلان القاهرة الذى أعلنه الرئيس السيسي، مضيفا أن اجتماع اليوم كان من أجل ليبيا والتأكيد أنهم يحترمون الرئيس السيسي.

قال الدكتور صالح المصباحى، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسيبمؤتمر مشايخ القبائل الليبية في القاهرة اليوم.