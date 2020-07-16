نشرة المرأة والصحة.. تحذير من التعرّض للشمس في هذا التوقيت.. كل ما لا تعرفه عن الورم الحليمي.. وسعر فستان خطوبة أمينة خليل مفاجأة

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة المتعلقة بالمرأة و الصحة على مدار الساعات الماضية، كذلك أهم الأخبار عن فيروس كورونا التاجي المستجد، نستعرضها في السطور التالية..
رغم فوائد التعرض لأشعة الشمس والحصول على فيتامين د، إلا أن هناك بعض التوقيتات التي يفضل عدم الخروج للشمس فيها حيث تسبب مشاكل وحروق بالجلد كما يمكن أن تسبّب ضربة الشمس.
الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، حذر من التعرض للشمس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، مؤكدًا أن الشمس في هذا التوقيت تكون حارقة وغير صحية .
أما عن الوقت الصحي للتعرض للشمس للحصول على فيتامين د، فقد نصح هاني الناظر خلال لقائه اليوم في برنامج 8 الصبح على قناة dmc، أن الوقت الأنسب من الشروق وحتى 9 صباحًا.
كذلك نصح الناظر بالتعرض للشمس في فترة ما بعد العصر أي من بعد الساعة الرابعة مساءً، مؤكدا أن اشعة الشمس تكون صحية ولا تضر الجلد ويحتاج الجسم للتعرض لهذه الاشعة يوميا لسد حاجته من فيتامين د .
احتفلت مساء أمس الفنانة الشابة أمينة خليل بحفل خطوبتها في أجواء عائلية مقتصرة فقط على الأهالي والمقربين، وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورا من الحفل.
خطفت أمينة خليل الأنظار فى الصور بإطلالة مميزة، مرتدية فستانًا قصيرًا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة اتسم بالشيفون الشفاف، واتسم التصميم باللون الأبيض ، بالإضافة إل ذلك مصنوع من القماش الجبير .
وقد حمل فستان أمينة خليل توقيع دار الأزياء العالمية Elliatt وبلغ سعر الفستان قبل الخصم 3673 جنيهًا مصريًا بينما بلغ بعد الخصم 2060 جنيهًا مصريًا.
وتزينت أمينة خليل بمجموعة من الاكسسوارات والمجوهرات المميزة التى زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.
من الناحية الجمالية، اعتمدت أمينة خليل على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.
لأورام الحليمية هي أورام غير سرطانية تنمو للخارج وقد تسبب مشاكل في بعض الأماكن، ويمكن أن تسبب مضاعفات أو عدم الراحة ، وأحيانًا تتطلب علاجًا إضافيًا على الرغم من أن هذه المشاكل من المحتمل ألا تكون سرطانية ولا تهدد الحياة.
في حين أن الأورام الحليمية ليست في حد ذاتها سرطانية ، إلا أنها مرتبطة بخطر أعلى للإصابة بالسرطان، وكشفًا عن ما قدمه موقع "medicalnewstoday" إليكم أبرز الأعراض والأسباب للورم الحليمي.
فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) يسبب معظم الأورام الحليمية
وبالنسبة لبعض الأورام الحليمية ، فإن فيروس الورم الحليمي البشري ليس هو السبب الرئيسي، أحد الأمثلة على ذلك هو الورم الحليمي المقلوب في المسالك البولية ، والذي ربطته الأبحاث بالتدخين والأسباب المحتملة الأخرى.
بالنسبة للورم الحليمي في الجلد ، حيث يُعرف أن فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب ، يمكن أن يعزز تلف الجلد تطور الورم الحليمي، كما يمكن أن يؤدي خدش الجلد أو انتزاعه إلى المزيد من العدوى.
في حين أن هناك روابط بين فيروس الورم الحليمي البشري والسرطان ، وخاصة سرطان عنق الرحم ، يعتقد الباحثون أن فيروس الورم الحليمي البشري يستغرق ما بين 10 و 30 عامًا حتى يتطور إلى حالة خبيثة.
ومن أهم الأعراض:
لا تنتج العديد من الأورام الحليمية أي أعراض تتجاوز التهيج.
يمكن أن تتسبب الأورام الحليمية في قناة الثدي الأنثوية في خروج إفرازات مائية أو دموية .
يمكن للورم الحليمي الذي يتشكل داخل الأنف أو الجيوب الأنفية أن يسبب مشاكل أكثر نتيجة لموقعه.
عندما ينمو الورم الحليمي أو مجموعة من الأورام الحليمية في الحنجرة ، يمكن أن يعيق عملية التنفس، هذا يسبب حالة نادرة تعرف باسم الورم الحليمي التنفسي المتكرر ، والذي يحدث في الغالب عند الأطفال.
تشمل الأعراض بحة في الصوت ، وانسداد مجرى الهواء ، في الحالات الشديدة.
يساعد مكيف الهواء على حل مشكلة الحر داخل منزلك في فصل الصيف، ولكن، هل من الممكن أن تجلس داخل منزلك طوال الوقت في الصيف؟
فجلوس الأطفال لفترة طويلة داخل غرفة مكيف الهواء، يمكن أن يعانون من السعال والبرد وحتى الحمى، ليس ذلك فحسب ، بل يمكن أيضًا أن يجعل الهواء البارد لمكيف الهواء بشرتك أكثر جفافًا.
ولذلك يفضل اتباع الطرق حول كيفية الحفاظ على برودة منزلك في موسم الصيف بشكل طبيعي، مع هذه النصائح الطبيعية للحفاظ على برودة منزلك في الصيف، يمكنك الحصول على بعض الراحة دون الشعور بالتعب، وذلك وفقًا لما قدمه موقع "boldsky"..
- التهوية الطبيعية: لاحظ أي جزء من منزلك هو الأكثر تهوية، لاحظ من أي اتجاه تهب الريح على منزلك، إذا كنت تعرف هذا ، يمكنك إبقاء النوافذ مفتوحة على هذا الجانب وستكون غرفك متجددة الهواء بعد غروب الشمس.
- الحفاظ على فتح النوافذ: ليس خلال النهار ، ولكن بعد غروب الشمس، يجلب الصيف في بلادنا رياحًا ساخنة خلال النهار ، مما قد يسبب ضربة شمس، ولكن بعد غروب الشمس ، عندما تنخفض درجة الحرارة قليلًا ، تهب رياح باردة وغالبًا عاصفة مهدئة مع المطر. افتح النوافذ في المساء للسماح للهواء بالدخول إلى الداخل.
- سقف أبيض: تعتبر هذه واحدة من أفضل العمليات لكيفية الحفاظ على برودة المنزل في الصيف بشكل طبيعي ، بشكل رئيسي في المدن الكبرى، يعتبر اللون الأبيض عاكسًا لأشعة الشمس فوق البنفسجية ويعطي منزلك تأثير التبريد بشكل طبيعي، لذلك ، يقوم الناس الآن بطلاء أسطحهم ومناطق الشرفة باللون الأبيض.
- صنع مكيف الهواء الخاص بك: احتفظ بوعاء من مكعبات الثلج تحت المروحة وقم بتشغيل المروحة مع ذوبان الجليد ، سوف يلتقط الهواء الماء البارد وينشره في جميع أنحاء الغرفة، ستقوم تلقائيًا بتدوير الهواء البارد، هذه هي الطريقة التي تحافظ على برودة منزلك في الصيف بشكل طبيعي.