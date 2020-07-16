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مرأة

انسداد مجرى الهواء.. كل ما تريد معرفته عن الورم الحليمي

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:39 م
الورم الحليمي
الورم الحليمي
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نهى هجرس
الأورام الحليمية هي أورام غير سرطانية تنمو للخارج وقد تسبب مشاكل في بعض الأماكن، ويمكن أن تسبب مضاعفات أو عدم الراحة ، وأحيانًا تتطلب علاجًا إضافيًا على الرغم من أن هذه المشاكل من المحتمل ألا تكون سرطانية ولا تهدد الحياة.


في حين أن الأورام الحليمية ليست في حد ذاتها سرطانية ، إلا أنها مرتبطة بخطر أعلى للإصابة بالسرطان، وكشفًا عن ما قدمه موقع "medicalnewstoday" إليكم أبرز الأعراض والأسباب للورم الحليمي.


فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) يسبب معظم الأورام الحليمية

وبالنسبة لبعض الأورام الحليمية ، فإن فيروس الورم الحليمي البشري ليس هو السبب الرئيسي، أحد الأمثلة على ذلك هو الورم الحليمي المقلوب في المسالك البولية ، والذي ربطته الأبحاث بالتدخين والأسباب المحتملة الأخرى.


بالنسبة للورم الحليمي في الجلد ، حيث يُعرف أن فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب ، يمكن أن يعزز تلف الجلد تطور الورم الحليمي، كما يمكن أن يؤدي خدش الجلد أو انتزاعه إلى المزيد من العدوى.


في حين أن هناك روابط بين فيروس الورم الحليمي البشري والسرطان ، وخاصة سرطان عنق الرحم ، يعتقد الباحثون أن فيروس الورم الحليمي البشري يستغرق ما بين 10 و 30 عامًا حتى يتطور إلى حالة خبيثة.




ومن أهم الأعراض:

لا تنتج العديد من الأورام الحليمية أي أعراض تتجاوز التهيج.


يمكن أن تتسبب الأورام الحليمية في قناة الثدي الأنثوية في خروج إفرازات مائية أو دموية . 


يمكن للورم الحليمي الذي يتشكل داخل الأنف أو الجيوب الأنفية أن يسبب مشاكل أكثر نتيجة لموقعه.


عندما ينمو الورم الحليمي أو مجموعة من الأورام الحليمية في الحنجرة ، يمكن أن يعيق عملية التنفس، هذا يسبب حالة نادرة تعرف باسم الورم الحليمي التنفسي المتكرر ، والذي يحدث في الغالب عند الأطفال.


تشمل الأعراض بحة في الصوت ، وانسداد مجرى الهواء ، في الحالات الشديدة.

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