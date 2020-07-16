انسداد مجرى الهواء.. كل ما تريد معرفته عن الورم الحليمي

يمكن أن تسبب مضاعفات أو عدم الراحة ، وأحيانًا تتطلب علاجًا إضافيًا على الرغم من أن هذه المشاكل من المحتمل ألا تكون سرطانية ولا تهدد الحياة. الأورام الحليمية هي أورام غير سرطانية تنمو للخارج وقد تسبب مشاكل في بعض الأماكن، و









في حين أن الأورام الحليمية ليست في حد ذاتها سرطانية ، إلا أنها مرتبطة بخطر أعلى للإصابة بالسرطان، وكشفًا عن ما قدمه موقع "medicalnewstoday" إليكم أبرز الأعراض والأسباب للورم الحليمي.









فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) يسبب معظم الأورام الحليمية

وبالنسبة لبعض الأورام الحليمية ، فإن فيروس الورم الحليمي البشري ليس هو السبب الرئيسي، أحد الأمثلة على ذلك هو الورم الحليمي المقلوب في المسالك البولية ، والذي ربطته الأبحاث بالتدخين والأسباب المحتملة الأخرى.



بالنسبة للورم الحليمي في الجلد ، حيث يُعرف أن فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب ، يمكن أن يعزز تلف الجلد تطور الورم الحليمي ، كما يمكن أن يؤدي خدش الجلد أو انتزاعه إلى المزيد من العدوى.



في حين أن هناك روابط بين فيروس الورم الحليمي البشري والسرطان ، وخاصة سرطان عنق الرحم ، يعتقد الباحثون أن فيروس الورم الحليمي البشري يستغرق ما بين 10 و 30 عامًا حتى يتطور إلى حالة خبيثة.

















ومن أهم الأعراض: