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يسبب سرطان البروستاتا وعنق الرحم .. اكتشف معلومات مهمة عن فيروس الورم الحليمى .. الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:51 م
يسبب سرطان البروستاتا
يسبب سرطان البروستاتا وعنق الرحم .. اكتشف معلومات مهمة عن في
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اسماء محمد

- اعراضه غير واضحة فى معظم الحالات 

- يصيب النساء والرجال وينتقل عن طريق العلاقة الحميمية

- لا يوجد له علاج لكن توجد طرق وقاية


أثارت احدى الدراسات البريطانية التى نشرت امس حالة من الخوف والرعب بين بعض الرجال حيث أكدت أن فيروس الورم الحليمى البشرى يتسبب  فى اصابة الرجال بسرطان البروستاتا .. فما هو هذا الفيروس الذى يهدد خصوبة الرجال؟


وذكر موقع " netdoctor" أن فيروس الورم الحليمي البشري مجموعة من الفيروسات التي تؤثر على الجلد والأسطح المخاطية في الجسم  كالمهبل وعنق الرحم.


من المعروف أن فيروس الورم الحليمي من الأمراض التى لاتظهر لها اعراض واضحة فى اغلب الحالات وافضل طريقة لاكتشافه بسرعة لدى المرأة والرجل هى اكتشافه بسرعة.


ويصاحب الورم الحليمي البشري في بعض الحالات بعض المشكلات الصحية أو المضاعفات الخطيرة، وهى:


الثآليل: يمكن أن تسبب أنواع فيروس الورم الحليمي البشري منخفضة المخاطر الثآليل التناسليةهناك أنواع أخرى من فيروس الورم الحليمي البشري تسبب الثآليل على اليدين أو القدمين.


بعض أنواع السرطان: في حالات نادرة جدًا ، من الممكن أن تؤدي أنواع فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة إلى الإصابة بالسرطان خاصة عنق  الرحم وفتحة الشرج والقضيب والحنجرةأكثر أنواع المخاطر العالية شيوعًا هي أنواع فيروس الورم الحليمي البشري 16 و 18 ، على الرغم من وجود 11 أنواعًا أخرى عالية المخاطر.


الفيروس والرجال


كان معروفا فى الدراسات السابقة أن مخاطر فيروس الورم الحليمي تختلف من رجل لآخر. فعدوى فيروس الورم الحليمي البشري شائعة جدًا، لكن عادة لا تنتج عنها علامات أو أعراض باستثناء بعض الانواع التناسلية


اوضح موقع "مايو كلينك"أن الانواع البسيطة يقضى جسم الرجل على الفيروس من تلقاء نفسه خلال سنتين ولكن عليه خلال هذه الفترة الامتناع عن العلاقة الحميمية مع الزوجة حتى لا ينتقل لها الفيروس.


وتتحول بعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري بالتدريج إلى السرطانات خاصة التى تصيب الجهاز التناسلي للرجل، وأكثر الرجال المعرضين لها هم من يعانون من فيروس نقص المناعة البشري والفيروس المسبب للإيدز والرجال الذين يمارسون اللواط.


الوقاية من الفيروس


يمكن للنساء والرجال الوقاية من الاصابة بجميع أنواع من فيروس الورم الحليمي البشري من خلال تناول لقاح فيروس الورم الحليمي البشري والابتعاد عن العادات والسلوكيات الخاطئة التى تتسبب فى ظهوره واجراء الفحوصات بشكل دورى.


علاج الفيروس الحليمي


على الرغم من أن الجسم يحارب العدوى في معظم الحالات من تلقاء نفسه ويمنعها من التحول للسرطان الى انه لا يمكن علاج فيروس الورم الحليمي البشري نفسه .

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