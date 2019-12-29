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منوعات

دراسة: جرعة واحدة من مصل فيروس الورم الحليمي البشري تمنع الإصابة بالعدوى

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:11 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت دراسة حديثة أن جرعة واحدة من مصل فيروس الورم الحليمي البشري تمنع الإصابة بالفيروس.

يذكر أن فيروس الورم الحليمي البشري هو عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي تضم أكثر من 100 نوع، ويعد الفيروس من بين الفيروسات المنتشرة في العالم وهو المسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم لدى النساء.

ووجدت الدراسة الأمريكية - التي نشرت في دورية (جاما نيتورك اوبن) - أنه بالمقارنة بالنساء اللاتي لم يحصلن على المصل؛ فإن خطر الإصابة بالعدوى بالأنواع الأكثر خطورة من الفيروس تكون أقل شيوعا بين النساء اللاتي تعاطين المصل مرة أو مرتين أو 3 مرات.

وتضمنت الدراسة تحليل بيانات من مسح لهيئة الصحة والغذاء الأمريكية خاصة بعدد 1620 سيدة في الولايات المتحدة تراوحت أعمارهن بين 18 و26 عاما ومعدلات الإصابة بالفيروس خلال الفترة بين 2009 و2016.
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