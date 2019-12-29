دراسة: جرعة واحدة من مصل فيروس الورم الحليمي البشري تمنع الإصابة بالعدوى

كشفت دراسة حديثة أن جرعة واحدة من مصل فيروس الورم الحليمي البشري تمنع الإصابة بالفيروس.





يذكر أن فيروس الورم الحليمي البشري هو عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي تضم أكثر من 100 نوع، ويعد الفيروس من بين الفيروسات المنتشرة في العالم وهو المسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم لدى النساء.





ووجدت الدراسة الأمريكية - التي نشرت في دورية (جاما نيتورك اوبن) - أنه بالمقارنة بالنساء اللاتي لم يحصلن على المصل؛ فإن خطر الإصابة بالعدوى بالأنواع الأكثر خطورة من الفيروس تكون أقل شيوعا بين النساء اللاتي تعاطين المصل مرة أو مرتين أو 3 مرات.



