لقاح فيروس الورم الحليمي البشري يقلل من خطر الولادة المبكرة

توصلت دراسة جديدة إلى أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ، الذي يعطى للمراهقين الحماية من السرطان ، يقلل من خطر الولادة المبكرة عند النساء الحوامل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يحمي التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري ، الإنسان من مجموعة من الفيروسات التي تسبب سرطان عنق الرحم والثآليل التناسلية.

لكن الباحثين الأستراليين يقولون إنه يمكن أن يكون له فوائد بعيدة المدى من خلال تقليل خطر الولادة بشكل مبكر.

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تشير الإحصائيات الوطنية إلى أن اللقاح منع أكثر من 2000 ولادة مبكرة في أستراليا منذ تقديمه لأطفال المدارس في البلاد في عام 2007.

قال باحثون إن اللقاح قلل من خطر الولادة المبكرة في أستراليا بأكثر من ثلاثة في المائة ، وولادات الأطفال الأصغر من الحجم الطبيعي بحوالي 10 في المائة.

وافادت الصحيفة أن الدراسة لها آثار على الجيل الجديد من الأمهات في المملكة المتحدة ، اللواتي بدأن تلقي اللقاح بعد عام من أستراليا.

واشارات الصحيفة أن في المملكة المتحدة ، تم تقديم لقاح فيروس الورم الحليمي البشري بشكل روتيني للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و 13 عامًا منذ عام 2008 ، ولكن فقط للأولاد من نفس العمر بدءًا من سبتمبر من العام الماضي.