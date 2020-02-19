احذر.. الورم الحليمي لا يمكن اكتشافه لدى الرجال

تهدف منظمة الصحة العالمية إلى خفض معدل الإصابة بالسرطان، ويقول الباحثون إن سرطان عنق الرحم يمكن القضاء عليه في الولايات المتحدة إذا تم فحص 90 في المائة من النساء نتيجة تفشي المرض بشكل كبير.
ووفقًا لموقع healthline، يقول الباحثون إن معدل الفحص أكثر أهمية من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في الحد من سرطان عنق الرحم، مؤكدا على ضرورة الوقاية منه.
ولا يوجد اختبار فعال لفحص فيروس الورم الحليمي البشري للرجال ، لذلك يقول الخبراء إنه من المهم أن يتم تحصين الأولاد والرجال، ويوصى بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري في الولايات المتحدة للفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عامًا وحتى 26 عامًا للتطعيم "اللحاق بالركب".
وتقدر الدراسة الجديدة أنه بموجب معدلات اللقاح الحالية، سيتم تطعيم 75 في المائة من الفتيات في الولايات المتحدة في سن 26 ، وسيتم تلقيح 62 في المائة من الأولاد بحلول سن 21.