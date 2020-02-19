احذر.. الورم الحليمي لا يمكن اكتشافه لدى الرجال

ولا يوجد اختبار فعال لفحص فيروس الورم الحليمي البشري للرجال ، لذلك يقول الخبراء إنه من المهم أن يتم تحصين الأولاد والرجال، و

يوصى بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري في الولايات المتحدة للفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عامًا وحتى 26 عامًا للتطعيم "اللحاق بالركب".