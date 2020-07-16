لضخ دماء جديدة وتطوير العمل.. حركة محليات محدودة بـ مجلس مدينة أشمون









شملت الحركة تعيين أربعة نواب لرئيس مدينة أشمون، وذلك لضخ دماء جديدة والعمل على تطوير العمل بمجلس المدينة.









كما شملت الحركة تعيين كل من اسلام طاحون، جمال النوبى، علاء ابو حشيش، حسام حسن كنواب لرئيس مجلس المدينة والذين سيتولون مهمتهم بمجلس مدينة اشمون من لحظة صدور القرار.







