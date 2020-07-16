لضخ دماء جديدة وتطوير العمل.. حركة محليات محدودة بـ مجلس مدينة أشمون

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حركة محليات محدودة بمركز ومدينة أشمون وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولتيسير العمل داخل المجلس.
شملت الحركة تعيين أربعة نواب لرئيس مدينة أشمون، وذلك لضخ دماء جديدة والعمل على تطوير العمل بمجلس المدينة.
كما شملت الحركة تعيين كل من اسلام طاحون، جمال النوبى، علاء ابو حشيش، حسام حسن كنواب لرئيس مجلس المدينة والذين سيتولون مهمتهم بمجلس مدينة اشمون من لحظة صدور القرار.
وأشار محافظ المنوفية الي ان الهدف من هذه الحركات في المحليات ضخ دماء قادرة علي العطاء وخدمة المواطنين وهو الهدف الاسمي الذي يعمل من أجله.