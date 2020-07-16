استوليا على غويشتين وعقد ذهب.. تفاصيل التحقيقات في قتل مسجل وزوجته لعجوز الهرم

امرت نيابة الهرم بحبس مسجل خطر وزوجته ٤ ايام علي ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل عجوز بعد تهشيم رأسها والاستيلاء علي مصوغاتها الذهبية.









وكشفت التحقيقات تفاصيل الجريمة حيث تبين ان ازمة مالية تعرض لها المتهم دفعته للتفكير في سرقة العجوز لعلمه بامتلاكها لمشغولات ذهبية، فاتفق مع زوجته علي التردد عليها بحجة مساعدتها في اعمال المنزل وشراء احتياجاتها خاصة انها عجوز وتبلغ من العمر قرابة ٨٥ عاما.

















واضافت التحقيقات أن بداية الواقعة، كانت بتلقى قسم شرطة الأهرام، بلاغا بالعثور على جثة "ربة منزل"، 82 سنة، بها آثار كدمات فى أماكن متفرقة بالجسم.









على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وبدأ رجال المباحث فى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط مكان الواقعة، وسؤال جيران الضحية.









وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، 52 سنة، له معلومات جنائية، وزوجته ربه منزل، 43 سنة.









عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وذلك بسبب علمهما بإمتلاك المجني عليها مصوغات ذهبية، فإتفق المتهم الأول مع زوجته على أن تتردد على المجني عليها بمنزلها بداعي مساعدتها، وإخبارها بأن زوجها يعمل لدي طبيب يمكنه علاجها من الآلام بقدمها.









وأضاف المتهمان، أن المتهمة الثانية، توجهت إلى منزل المجنى عليها، ثم تبعها زوجها المتهم الأول، وأثناء ذلك باغتها بالضرب على رأسها بقطعة حديدية مما أدى إلى سقوطها أرضًا، وعند محاولتها الاستغاثة كتم أنفاسها، وقامت المتهمة الثانية بشل حركتها، فأوديا بحياتها، وقاما بالاستيلاء على ٢ غويشة ذهبية وعُقد ذهبى ومبلغ 70 جنيها.





تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.