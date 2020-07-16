نتنياهو: صرف منح لجميع الإسرائيليين للإعانة على تداعيات فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه سيتم صرف مبالغ تتراوح ما بين 2000 شيكل لكل عائلة لديها ولد واحد و2500 شيكل لمن لديها ولدان و3000 للعائلات المؤلفة من 3 أولاد فاكثر فيما ستيم صرف مبلغ 750 شيكل للعزاب.





وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية أن نتنياهو اتفق مع وزير المالية، يسرائيل كاتس، على صرف منح لجميع المواطنين على شكل هبات لمرة واحدة تتراوح ما بين 750 شيكلا و 3000 شيكل .





وبحسب القناة، فإن العائلات من دون أولاد ستحصل أيضا على 750 شيكلا لكل منهم . ويبلغ حجم الهبات الإجمالي 6 مليارات شيكل .





ووجه حزب كاحول لفان انتقادات لهذه الخطة وقال إنه كان يجب تعويض المتضررين فقط من ازمة كورونا .





ولفتت "مكان" إلى أن وزارة المالية أبدت معارضة للخطة وقالت إنها ستثقل على خزانة الدولة وحذرت من تداعيتها السلبية على التصنيف الائتماني لاسرائيل .





وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إن الهدف من هذه الخطة هو تحريك عجلات الاقتصاد الإسرائيلي وقوة الشراء.