استعدادا لانتخابات الشيوخ.. الشعب الجمهورى: الدعاية إلكترونية والمؤتمرات بموافقة الصحة

قال صفى الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، الحزب منضم بالفعل فى التحالف الانتخابي الذي يضم عدة أحزاب سياسية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الحزب دفع بـ 10 مرشحين فى القائمة منهم 3 سيدات و7 مرشحين في المقاعد الفردية.
وأكد "خربوش" لـ"صدى البلد"، أن أسلوب الدعايا الانتخابية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ستكون إلكترونية وفي وسائل الإعلام المختلفة ولن يتم تنظيم مؤتمرات جماهيرية إلا فى حالة الحصول على موافقة وزارة الصحة ووفقا للاشتراطات والإجراءات الاحترازية التى تحددها وزارة الصحة.