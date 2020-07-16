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برلمان

استعدادا لانتخابات الشيوخ.. الشعب الجمهورى: الدعاية إلكترونية والمؤتمرات بموافقة الصحة

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:52 م
صفى الدين خربوش،
صفى الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية
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حسن رضوان
قال صفى الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، الحزب منضم بالفعل فى التحالف الانتخابي الذي يضم عدة أحزاب سياسية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الحزب دفع بـ 10 مرشحين فى القائمة منهم 3 سيدات و7 مرشحين في المقاعد الفردية.


وأكد "خربوش" لـ"صدى البلد"، أن أسلوب الدعايا الانتخابية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ستكون إلكترونية وفي وسائل الإعلام المختلفة ولن يتم تنظيم مؤتمرات جماهيرية إلا فى حالة الحصول على موافقة وزارة الصحة ووفقا للاشتراطات والإجراءات الاحترازية التى تحددها وزارة الصحة.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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