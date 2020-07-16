3 لاعبين كانوا عمود زيدان الفقري من أجل حسم لقب ريال مدريد الدوري الإسباني

توج فريق ريال مدريد، بلقب الدوري الإسباني الموسم الحالى 2019 /2020، للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال، بهدفين مقابل هدف على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ37، من الدوري الإسباني "الليجا".





أنهى ريال مدريد، الشوط الأول من المباراة، متفوقا بهدف سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم الكرواتى لوكا مودريتش، ليسدد الكرة بين قدمى حارس فريق ريال مدريد.





وفى الشوط الثانى، عاد كريم بنزيما، ليضيف هدف الفريق الملكى الثانى، فى الدقيقة 77، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها سيرجيو راموس، بعد عرقلته من جانب دفاع فريق الغواصات الصفراء، ليرفع عدد أهدافه هذا الموسم، على مستوى الليجا، إلى 20 هدفا.





ونجح إيبورا، لاعب فياريال، فى تسجيل هدف فريق الغواصات الصفراء الوحيد، فى الدقيقة 83، من ضربة رأسية رائعة، فشل تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد فى التصدى لها.





أهم 3 لاعبين اعتاد عليهم زين الدين زيدان من أجل حسم اللقب.





سيرجيو راموس





سيرجيو راموس بعمر الرابعة والثلاثين، مازال يكافح ويقدم أفضل مستوياته، مازال يدافع عن ألوان اللوس بلانكوس، هو الثابت والبقية متغيرون، رحل كاسياس ورونالدو وغيرهم، لكن يظل راموس على عرش الفريق الملكي وقائده الأول.





كريم بنزيما





يعد كريم بنزيما واحد من الأعمدة الأساسية التي اعتمد عليها زيدان، المهاجم الفرنسي انفجر هذا الموسم وكان هداف الفرق بـ 21 هدفا هذا الموسم.





تيبو كورتوا





يعد الحارس البلجيكي واحدا من أهم ركائز الفريق هذا الموسم بـ34 مباراة، حيث أثبت نفسه بعد المستوى المتذبذب الذي قدمه منذ وصوله إلى القلعة الملكية كانت المباريات الكبيرة التي حسمها منها الخروج بشباك نظيفة أمام برشلونة على البرنابيو رفقة لقطات عديدة من أهم أسباب حسم اللقب الـ34.





بهذه النتيجة عزز ريال مدريد، صدراته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط، عن الغريم التقليدى برشلونة، الوصيف برصيد 80 نقطة، بعد تعادله مع أوساسونا، بنتيجة 1 – 1.