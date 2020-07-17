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رئيس مجلس حكماء ليبيا: أردوغان جلب المرتزقة إلى ليبيا بأموال قطرية فاسدة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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قال رئيس مجلس حكماء ليبيا، محمد إدريس المغربي، لـ قناة الغد، إن أردوغان جلب المرتزقة إلى ليبيا بأموال قطرية فاسدة.

وأوضح المغربي، خلال حواره ببرنامج مدار الغد الذي يذاع على قناة الغد، أن "المرتزقة أتى بهم أردوغان من سوريا عن طريقة دويلة قطر، ونحن نعيش واقعا مريرا، نحن رأينا من قطر وتركيا القتل والتدمير وإهدار المال العام الليبي، وسيطرة على كل المقدرات، وبالتالي المال الفاسد الذي يأتي من دولة قطر هو من يجلب المرتزقة لليبيا لإفساد المشهد فيها".

وأعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضها للسيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي ل ليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.
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