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أخبار العالم

إيران.. حملة اعتقالات واسعة تشمل متظاهرين والسلطات تقطع الإنترنت

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام محلية في إيران، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الحرس الثوري اعتقل عددًا كبيرًا من المتظاهرين في مدينة مشهد، في الوقت الذي قطعت فيه السلطات شبكة الإنترنت عن محافظة خورستان. 

ومساء الخميس، خرجت مظاهرات حاشدة في مدينة بهبهان، جنوب غربي إيران، طالب المتظاهرون خلالها برحيل النظام، فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص على المحتجين لتفريقهم، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

ووفقا لوكالة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، فقد بدأت المظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وصدور أحكام الإعدام ضد المتظاهرين المعتقلين.

وقامت قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وإطلاق النار في الهواء ومطاردة المحتجين في محاولة لتفريق المظاهرة.

ومن ناحية أخرى من المتوقع أن يجتمع عشرات الآلاف من المنشقين الإيرانيين ومؤيدي تغيير النظام في قمة افتراضية هذا الأسبوع - في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تصعيد الضغط على النظام في طهران بسبب أنشطته الإرهابية.
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