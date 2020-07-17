عوض تاج الدين: ما زلنا في المرحلة المتحركة لفيروس كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أنه لابد من استمرار الإجراءات الاحترازية التي توصي بها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجدّ، مشيرًا إلى أننا ليس لدينا أزمة في دخول المستشفيات أو الرعاية المركزة.





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،"أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بـ«كورونا»، مؤكدًا أننا لا نزال في المرحلة المتحركة ولابد من الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى نصل إلى الاستقرار.





ونوه إلى أن التزام عدد كبير من المواطنين بارتداء «الكمامة» كان سببًا في انخفاض أعداد الإصابة بـ«كورونا».





ولفت مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية إلى أن مصر تتواصل باستمرار لمعرفة اللقاحات الأكثر إفادة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجدّ.