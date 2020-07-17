الأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن كورونا اقترحته الصين وروسيا

أصدر مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا، طرحته الصين وروسيا، يشدد على "الدور المحوري للدولة" في مكافحة الأوبئة، في نص انتقد الاتحاد الأوروبي تجاهله الحقوق السياسية.





ويؤكد القرار الذي شارك في إحالته على التصويت أيضا جنوب أفريقيا على "أهمية التعاون الدولي ولا سيما في أوقات الطوارئ الصحية والأوبئة"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة "الاحترام الصارم لسيادة الدول" وتغليب "الأولويات الوطنية".





وأشار القرار الذي أقر في الدورة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن "التدابير الطارئة التي اتخذتها الدول في مواجهة وباء "كوفيد-19" يجب أن تتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".





ويشدد القرار أيضا على أن أي لقاح ضد "كوفيد-19" يجب أن يعتبر "صالحا عاما عالميا"، مؤكدا على ضرورة "الحصول السريع والمنصف وغير المقيد على الأدوية واللقاحات والتشخيص والعلاجات المأمونة والميسورة التكلفة والفعالة وذات الجودة العالية".



