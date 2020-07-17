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رياضة

أخبار الرياضة.. كهربا يخرج من حسابات فايلر.. تصريح غاضب من ميسي عقب تتويج ريال مدريد بالدوري ..باهر المحمدي في الأهلي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


يعتبر المدربون عاملا أساسيا فى فوز الفريق أو المنتخب بالبطولات وتحقيق الإنجازات، فعلى الرغم من أن اللاعب هو الذي يبدع ويتألق ويسجل، ولكن في حالة تواجد مدير فنى ذو موصفات معينة يكون هو شريكا أساسيا للاعب في تحقيق الانتصارات.


كشف مصدر مقرب من باهر المحمدي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، عن حقيقة انضمام اللاعب للنادى الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لبدأ الموسم الجديد بالقميص الأحمر.


قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلى، تأكد خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.


كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، حقيقة دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع نادي إنبي لضم أسامة جلال، مدافع النادي البترولي. 


توج فريق ريال مدريد، بلقب الدوري الإسباني الموسم الحالى 2019 /2020، للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال، بهدفين مقابل هدف على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ37، من الدوري الإسباني "الليجا".
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