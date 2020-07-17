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رياضة

ريال مدريد بطلًا للدورى الإسبانى.. زين الدين زيدان المفتاح السحرى للنادى الملكى

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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رشا حسين
يعتبر المدربون عاملا أساسيا فى فوز الفريق أو المنتخب بالبطولات وتحقيق الإنجازات، فعلى الرغم من أن اللاعب هو الذي يبدع ويتألق ويسجل، ولكن في حالة تواجد مدير فنى ذو موصفات معينة يكون هو شريكا أساسيا للاعب في تحقيق الانتصارات.

وزين الدين زيدان نجم منتخب فرنسا والمدير الفنى لريال مدريد، خير مثال يحتذى به كأحد أفضل المدربين الحالين والذى نجح في إعادة الروح للاعبيين بعد عودته من جديد للفريق، وإنقاذهم من المستوى المتدنى الذي ظهروا به قبل مجيئه، وتتويجه بالدورى الإسبانى للموسم الجارى.

فتوج ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي بلقب الدورى الإسبانى للمرة الثانية له مع الفريق، بعد هزيمة منافسه برشلونة بنتيجة هدفين لهدف، وفوز ريال مدريد بنفس النتيجة، ليكون اللقب رقم 34 في تاريخ النادي.

يستعرض موقع "صدى البلد" في التقرير التالى، نتائج ريال مدريد قبل وبعد عودة زيدان لقيادة الفريق على النحو التالى:-

زين الدين زيدان والنادى الملكى
حقق الفرنسى زين الدين زيدان، تاريخًا كبيرًا مع ريال مدريد سواء وهو لاعبًا أو مدربًا لهم، فحصل على 9 ألقاب خلال موسمين ونصف، منذ توليه المسؤلية في يناير من عام 2016، وحتى رحيله، قبل عودته مجددًا بالموسم الجارى.

أبرز ألقاب زيدان مع ريال مدريد، كانت ثلاثية دورى أبطال أوروبا، والتي كان أخرها نسخة العام قبل الماضي، أمام فريق ليفربول الإنجليزي .
بالإضافة إلى 2 كأس السوبر الأوروبى، ولقبين كأس العالم للأندية، ولقبين للدورى الإسبانى، لم ينجح أحد فى تحقيقهم منذ عام ٢٠٠٣، وكأس السوبر الإسبانى.


إحصائيات زيدان مع ريال مدريد خلال الموسم الجارى
تولى زيدان القيادة الفنية لفريق ريال مدريد خلفًا للإسبانى سانتياجو سولاري، في شهر مارس الماضى، وجاء ذلك بعد خروج الفريق الملكى من بطولة دورى أبطال اوروبا النسخة الماضية، التى توج بها فريق ليفربول والكأس الإسبانى، وابتعاده في جدول ترتيب الدوري قبل مجيء زيدان.

نتائج الفريق الملكى تحسنت بشكل كبير بعد عودة زيدان، ونجح فى تتويج ريال مدريد بلقب جديد يضاف لتاريخه مع الفريق، بعدما حصل على لقب السوبر الإسبانى أمام فريق أتلتيكو مدريد، فى مباراة قوية امتددت إلى الأشواط الإضافية وضربات الترجيح لحسم الفائز.

ولم يكتف المدرب الفرنسى بلقب السوبر الإسبانى فقط بعد عودته للفريق، بل انتزع لقب غالى ومهم للنادى الملكى، بعد منافسة قوية مع الغريم التقليدى فريق برشلونة، وتوج بالدورى الإسبانى قبل نهايته.

ماذا قدم ريال مدريد مع سولارى؟
قاد سولاري الفريق في 4 مباريات، كمدرب مؤقت، نجح خلالهم في تحقيق 4 انتصارات، في كأس الملك ضد مليلية، وفيكتوريا بلزن بدوري الأبطال، وبلد الوليد وسيلتا فيجو بالليجا، حيث سجل الفريق 15 هدفًا واستقبل هدفين فقط، لتستقر الإدارة على منحه الفرصة، ليوقع على عقد حتى صيف 2021.

وفي أول مباراة له كمدرب دائم، تلقى الهزيمة بثلاثية نظيفة ضد إيبار في الليجا، لكن الفريق استعاد بعدها نغمة الانتصارات، قبل السقوط الآخر ضد سسكا موسكو بدوري الأبطال بثلاثية دون رد.

نجح سولاري فى قيادة ريال مدريد لتحقيق لقب كأس العالم للأندية، وهو اللقب الوحيد الذي حققه مع المرينجي، بعد انتصارين على كاشيما أنتلرز الياباني في نصف النهائي، والعين الإماراتي في النهائي.

ومر الفريق بحالة من تذبذب النتائج في بداية الموسم الجارى، بعد العودة من مونديال الأندية، قبل أن يعود الفريق لطريق الفوز مرة أخرى، ولكن بدء الانهيار من جديد بالهزيمة ضد جيرونا، وبعدها توالت المصائب على الفريق.

وخلال 28 مباراة كمدرب مع ريال مدريد، حقق سولاري 18 انتصارًا، وتعادلين، و8 هزائم.
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