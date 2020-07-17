مشروعات عملاقة لـ تطوير السكك الحديدية ومترو الأنفاق .. إنفاق 40 مليار جنيه خلال 6 سنوات بالسكة الحديد.. و33.1 مليار بالمترو.. تفاصيل التطور الشامل لأهم مرفقين بوزارة النقل

مشروعات تطوير السكك الحديدية و مترو الأنفــاق

جاري تنفيذ مشروعات بـ 86 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري بتكلفة 55 مليار جنيه .

توريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2,086 مليار جنيه

توريد وتحديث وإجراء عمرة مع شركة PRL الامريكية بتكلفة 466 مليون دولار

جاري تنفيذ مشروعات بـ 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري بتكلفة 300 مليار جنيه بـ مترو الأنفاق.

شهد قطاع النقل المصري تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تجسد في العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها بتنفيذ مشروعات عملاقة في مجال الطرق والكباري، على رأسها المشروع القومي للطرق والكباري، وكذلك مشروعات تطوير السكك الحديدية و مترو الأنفــاق .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فى إحدى جلسات "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الوطني السادس بجامعة القاهرة ، أنه سيتم الانتهاء من تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر.

وأضاف: "وزير النقل قال لي أن نرفع الأسعار ورفضت، وأقول لكم يا مصريين لن أرفع أسعار السكة الحديدية إلا إذا كانت أعمال تطوير المحطات والخطوط انتهت وانضمام جرارات وعربات جديدة إلى منظومة السكك الحديدية".





فيما استقبلت قضبان السكة الحديد المصرية أول 3 عربات روسية بمحطات القطارات مغطاة بأعلام مصر والورود وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير النقل المهندس كامل الوزير، وذلك استعدادا لتشغيلها على الخطوط الرئيسية مع بداية الشهر القادم.

العربات الجديدة هي ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.





وفى التقرير التالى نستعرض أبرز ما تم من تطوير فى قطاع السكة الحديد و مترو الأنفــاق خلال الفترة الماضية :





بلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات تطوير السكك الحديدية خلال الـــ 6 سنوات السابقة 40 مليار جنيه وجاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 86 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري بتكلفة 55 مليار جنيه .





مشروعات تطوير نظم الإشارات









▪يتقدم العمل في مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديديــة ( خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كيلومتر وخط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومتر وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كيلومتر وخط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كيلومتر وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كيلومتر ) بطول إجمالي 971 كيلومتر بتكلفة اجمالية 9,4 مليار جنيه .وتم الانتهاء من عدد 5 برج اشارات علي خط القاهرة – الاسكندرية ( قويسنا – بركة السبع – إيتاي البارود – كفر الزيات – عرب الرمل ) وعدد 4 برج إشارات علي خط بني سويف – أسيوط ( أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بني مزار ) .









توريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2,086 مليار جنيه









تم التعاقد على توريد عدد 110 جرار من شركة جنرال اليكتريك الأمريكية وإعادة تأهيل عدد 81 جرار مع التعاقد علي عقد دعم فني شامل لتوريد قطع الغيار لمدة 15 سنة بقيمة 602 مليون دولار وقد تم وصول اول 30 جرار حتى الآن وتم شحن عدد 20 جرار أخري بتاريخ 25 مايو ومن المقرر وصولهم لميناء الإسكندرية 13 يونيو 2020 ، كما تم شحن عدد 20 جرار أخري يوم 2 يونيو لتصل ميناء الإسكندرية 25 يونيو 2020 ليصل إجمالي الجرارات الجديدة الموردة إلي 70 جرار بنهاية يونيو 2020 كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 7جرارات من إجمالي 81 جرار سبق توريدها للهيئة عامي 2008 -2009 ، ومن المقرر أن تصل عدد الجرارات التي تم إعادة تأهيلها بنهاية العام الحالي إلي عدد 22 جرار .





- كما تم التعاقد علي توريد عدد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار وإجراء عمرة لعدد 41 جرار مع شركة PRL الامريكية وعقد صيانة ل 141 جرار لمدة 15 سنة بتكلفة 466 مليون دولار .





كما جاري نهو إجراءات المناقصة الخاصة بتوريد 100 جرار بتمويل من بنك اعادة الاعمار الاوروبي بتكلفة تقديرية 290 مليون يورو حيث أنه من المقرر إعلان النتيجة للمرحلة الأولي خلال شهر يونيو 2020 .





التعاقد على توريد عدد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 126 مليون يورو في إبريل 2019 بالإضافة إلي عقد صيانة شامل لقطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتين ضمان ومن المقرر وصول أول قطار جديد في مارس 2021 .





▪التعاقد على توريد عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة مع الشركة المجرية الروسية TMHH بقيمة 1,016 مليار يورو .





▪تم الإنتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد 90 عربة أسباني بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية





▪التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 140 عربة نقل بضائع مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 544 مليون جنيه





▪إنهاء الأعمال المدنية لعدد 693 مزلقان والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 435 مزلقان منها بتكلفة 1,2 مليار جنيه .





▪الانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة عدد 167 محطة سكة حديد بتكلفة اجمالية 700 مليون جنيه .





▪التعاقد لتوريد عدد 4 ماكينات جديدة لهندسة السكة بقرض نمساوي قيمته 8,5 مليون يورو .





▪إجراءات تحسين مستوى الخدمة :





- تم تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية ( عامين ) لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية لتخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير السكك الحديدية ( وتم إدراجه فى التنسيق العام لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/2020 ) .





- تم تعديل نظام الحوافز للمحصلين / صرافين التذاكر / محصلي التذاكر على الأبواب مع تطبيق نظام حوكمة لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج محطات هيئة السكة الحديد لمنع التهرب كما تم تغليظ الغرامات المطبقة على المخالفين مما أدى إلى زيادة إيرادات التذاكر بمبلغ (32 :40) مليون جنيه شهريا مما مكن الهيئة من شراء 10 جرارات جديدة / عمرة 41 جرار لأول مرة من مواردها ،





- تم تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة الفنية والهندسية وتم التصديق على تعيين 150 مهندس لسد العجز في هذه الوظائف وتتم جميع أعمال الاختبارات والتدريب بالقوات المسلحة (الكلية الحربية) وتحت إشراف هيئة التدريب بالقوات المسلحة حيث تم تخريج عدد 119 مهندس على اربع دورات تدريبية وجاري حاليا إجراءات ترشيح عدد 31 مهندس للدورة الخامسة والأخيرة بالكلية الحربية .





- الاهتمام بنظافة المحطات / عربات القطارات وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين .





- العمل على توحيد نمط أكشاك بيع ( المأكولات – الصحف – الاتصالات -.. ) على الأرصفة بشكل معماري واحد وطرحها على المستثمرين لضمان تحقيق أعلي عائد وتحسين مستوي الخدمة .





- انشاء أكشاك جديدة لبيع التذاكر خارج المحطات ومنها محطة مصر بنمط وشكل معماري موحد ومنع الدخول لغير حاملي التذاكر .





- زيادة عدد مقاعد الانتظار المخصصة للركاب على أرصفة محطة الجيزة بمقاعد خشبية تم تصنيعها بورش الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .





- تشغيل أنفاق السكك الحديدية بمحطة مصر بعد إغلاقها لعدة سنوات وذلك بعد رفع كفاءتها ومراقبتها بالكاميرات .





- تشغيل عربات الجولف كار ورفع مستوى النظافة بمحطة مصر من الداخل والخارج .





في مجال مترو الأنفــاق





- بلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات مترو الانفاق خلال الـــ 6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه وجاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري جاري دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه .









ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات :





▪الانتهاء مـــــــــن عدد 4 محطات بالمرحلة الرابعة مــــــــن الخط الثالث للمترو وافتتاحها للــــــركاب ( هارون – الألف مسكن – نادى الشمس ) في 15 يونيو 2019 و محطة هليوبوليس في 20 أكتوبر 2019 وجاري استكمال العمل في باقي المرحلة الرابعة عــــــــدد 6 محـــــــطات هي ( النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور ) والتي يبلغ إجمالي طولها 11,52 كيلومتر بإجمالي تكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليون جنيه .





▪تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ( العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة ) بطول 17,7 كيلومتر وتكلفة 940 مليون يورو + 9527 مليون جنيه .





▪بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 70 كيلومتر وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليار جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29 % .





▪بدء ولأول مرة في مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومتر ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو .





▪توريد عدد 20 قطار مكيف جديد للتشغيل على الخط الأول للمترو ( حلوان – المرج ) بتكلفة 2,3 مليار جنيه .





▪توريد وتشغيل عدد 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه .





▪الانتهاء من مشروع توريد وتركيب عدد 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثاني للمترو وعدد 221 بوابة إضافية للخط الثاني للمترو بقيمة تعادل 406,3 مليون جنيه .





▪التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 32 قطار مكيف للخط الثالث مع شركة هيونداي روتم الكورية بقيمة تعادل 7 مليار جنيه ، سيصل أول قطار منها منتصف الشهر الحالي .





▪التعاقد مع شركة هيونداي روتم الكورية على شراء عدد 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار للخط الثاني للمترو من شركة سوكوفير الفرنسية بقيمة تعادل 2243 مليون جنيه .





▪إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة بين محطتي كوتسيكـــا وطره الاسمنت للخط الاول على مساحة حوالى 15 فدان لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (عدد 20 قطار) وبقيمة تعادل 976.6 مليون جنيه .





▪ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول ١٫٣٦ كم بقيمة تعادل 444.2 مليون جنيه .





▪تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سلم متحرك و28 مصعد كهربائي بمحطات المترو بتكلفة اجمالية 105 مليون جنيه .





▪تطوير وتحويل محطة المرج إلي محطة علوية بتكلفة 43 مليون جنيه .





▪إجراءات تحسين مستوى الخدمة





- الاهتمام بنظافة المحطات / عربات المترو وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين .





- التأكيد على انضباط توقيتات وصول المترو للمحطات وعدم التأخير مع زيادة أعداد القطارات وتقليل زمن التقاطر فى الأعياد والعطلات الرسمية .



