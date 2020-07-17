AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 17-7-2020 بمحافظات مصر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:17 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 17- 7- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

مطروح الصغرى 23 والعظمى 29

 
شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34
 
طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
 
دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32
 
الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31
 
بلطيم الصغرى 24 والعظمى 30
 
 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29-5-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 30-5-2020 بمحافظات مصر

ترشيحاتنا

الطيار أشرف أبو اليسر: أقمت دعاوى قضائية أخرى ضد محمد رمضان لاستعادة حقي

أجمل نساء العائلات الملكية على مر العصور.. الأميرة ديانا تتصدر تليها الملكة رانيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 3 أخطاء شائعة يرتكبها مستخدمو واتساب.. وبسعر منخفض سامسونج تطلق هاتف Galaxy M01s

أم تعيش مأساة صعبة بعد تمزيق كلاب شرسة وجه ابنها وتشويهه إلى الأبد .. تفاصيل

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

تدربت مع بادجي ... الحضري يكشف عن موقفه من قيادة حراس مرمى المنتخب

AdvertisementS

أرخص سيارة في مصر بسعر 18 ألف جنيه .. تعرف على الحقيقة

طائرات تركية تقصف خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا

حدث ليلا .. الحكم بحبس محمد رمضان.. طائرات تركية تقصف خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا.. وزلزال بقوة 6.9 درجة في غينيا

حبس محمد رمضان سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار "أبو اليسر"

الأقصر ترفع راية النصر على كورونا .. كواليس خروج آخر حالة من مستشفى القرنة للعزل

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

لو مسافر .. أربعة خطوط سكة حديد متوقع تأخيرها اليوم.. تعرف عليها

أخبار الرياضة.. كهربا يخرج من حسابات فايلر.. تصريح غاضب من ميسي عقب تتويج ريال مدريد بالدوري ..باهر المحمدي في الأهلي

محمد رمضان يستقبل حكم حبسه في الساحل الشمالي

بعد حديث الرئيس عنها.. ماذا ستفعل الدولة بمنطقة سور مجرى العيون.. لن تصدق عينيك.. شاهد

لقاح ينتج نوعين من الأجسام المضادة..منظمة الصحة تزف بشرى عن كورونا..فيديو

بعد الحكم بحبس محمد رمضان .. الطيار أشرف أبو اليسر: الحمدلله القضاء أعاد لي حقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حديث الرئيس عنها.. ماذا ستفعل الدولة بمنطقة سور مجرى العيون.. لن تصدق عينيك.. شاهد

ميجان فوكس مع حبيبها في مطار لوس أنجلوس وسط لحظات رومانسية ..صور

ظهور جديد لأنجلينا جولي وابنتها بالكمامة في شوارع كاليفورنيا .. صور