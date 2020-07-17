بث مباشر .. خطبة وصلاة الجمعة من المسجد النبوي

يقدم موقع صدى البلد، بثا مباشرا لخطبة وصلاة الجمعة من المسجد النبوي.





وأعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن اسم خطيب المسجد النبوي لصلاة الجمعة اليوم، حيث يلقى الخطبة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.





ويلقى خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، ا لشيخ أسامة بن عبدالله خياط.



