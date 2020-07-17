بث مباشر .. خطبة وصلاة الجمعة من المسجد النبوي

يقدم موقع صدى البلد، بثا مباشرا لخطبة وصلاة الجمعة من المسجد النبوي.
وأعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن اسم خطيب المسجد النبوي لصلاة الجمعة اليوم، حيث يلقى الخطبة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.
ويلقى خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، الشيخ أسامة بن عبدالله خياط.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين، أن القرار الصائب الحكيم في إقامة مناسك الحج محدودة الأعداد؛ يأتي جمعًا بين الحُسْنَيَيْنِ في أمرين مهمين هما: إقامة شعيرة الإسلام، والحفاظ على أمن وصحة وسلامة ضيوف الرحمن