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أخبار العالم

أسرة سعودية تفقد 5 من أبنائها أكبرهم 19 عاما.. تفاصيل الجريمة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:32 ص
الداخلية السعودية
الداخلية السعودية
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محمود نوفل
  شهدت المملكة العربية السعودية حادثة بشعة هزت الأوساط السعودية بالكامل حيث فقدت 4  فتيات و شقيقهن حياتهم جميعا بعد نحرهم بالسكين، وشنق أخيهن بجوارهن في سطح منزلهم بقرية الشعبة في الأحساء.

وكانت الجهات الأمنية السعودية كانت قد تلقت بلاغا أفاد بوفـاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عامًا).

ومن جانبه بيًن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أن والد الضحايا الخمس هو من إكتشف الجريمة بعد عثوره عليهم مفارقين الحياة، في شبهة جنائية، لافتا إلي انه تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

وتحدث  جعفر الخليفة، أحد جيران الضحايا مع "العربية.نت" قائلا : حاول الأب والأم دخول المنزل، لكنهما وجداه مقفلًا، فقام الأب بالقفز ومحاولة الدخول من السطح، لكنه شاهد المفاجأة بأن نصف أبنائه متوفون، والدماء منتشرة في الموقع، وعلى الفور تواجدت الجهات الأمنية بكثافة لكشف تفاصيل القضية.

وقال الخليفة: "عائلة الفرج فقدت أربع بنات وهن غفران وزينب ونينوى وبنين التي لم تتجاوز 14 عامًا، بالإضافة إلى أخيهن مؤيد". 

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