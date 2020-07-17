AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار.. لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية..تفاصيل جديدة بشأن مذبحة الإحساء

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:56 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
Advertisements
صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

رقم قياسي لـ زيدان مع ريال مدريد بعد الفوز بالدوري الإسباني.. إحراز 11 لقبا خلال 209 مباراة

نجح فريق ريال مدريد في التتويج بلقب الدورى الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه بعد الفوز على منافسه فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ37 من المسابقة . . للمزيد اضغط هنا

تفاصيل جديدة بشأن مذبحة الإحساء

حصل موقع العربية نت علي تفاصيل جديدة بشأن حادثة مذبحة الإحساء التي راح ضحيتها 4 فتيات نحرًا بالسكين وشنق أخيهن حيث لم يلاحظ الطب الشرعي أي آثار ضرب جسيمة على أجساد الضحايا.. للمزيد اضغط هنا 

بعد الحكم بالحبس.. الجمهور يطارد محمد رمضان

تصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد الحكم بحبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار "أبو اليسر".. للمزيد اضغط هنا

المالية تنفي ضرائب جديدة على الممولين بـ قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية".. للمزيد اضغط هنا

الحكومة.. لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.. للمزيد اضغط هنا

خروج آخر حالتين.. انتهاء فترة الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأسوان

تائج إيجابية مبشرة تشهدها محافظة أسوان خلال الأيام الحالية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد مرور نحو 87 يومًا شهدت المدينة الشبابية بطريق السادات بأسوان عدم تواجد.. للمزيد اضغط هنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية يؤكد أهمية مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة

تحذير جديد من الضرائب.. سداد الضريبة والمستحقات قبل صدور قانون التجاوز

فيديو جراف.. معلومات عن مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضرائب الإضافية.. اعرف أكثر

الضرائب: الإعفاء من مقابل التأخير أو الغرامات بشرط سداد أصل الضريبة

المالية تنفي ضرائب جديدة على الممولين بـ قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

عن كورونا وأزمة الري ومبادرة الرئيس.. الحكومة تنفي 11 شائعة في أسبوع واحد .. فيديوجراف

ترشيحاتنا

عجلة السلام..دمياطي يحول دراجته لطائرة حربية حبا في الرئيس السيسي .. فيديو

5 لاعبين.. اتحاد الكرة يرفض تقليص أعداد الأجانب في الدوري الجديد

اندلاع حريق هائل في أحد أسواق العاصمة الإيرانية

أزمة ودية الإسماعيلي وأسوان.. مصدر يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن السندبيسي

شاملة الحوافز.. الحكومة: انتظام صرف الاستحقاقات المالية للمعلمين والموجهين

كيف أصيب النبي بالسحر وهو معصوم؟.. أزهري وضح الإجابة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. ديالا مكي تتألق في إطلالة جديدة لها

بنظام التحدث عن بعد.. نيسان تطرح nissan ariya الكهربائية الجديدة.. فيديو وصور

كلاسيكي وكاجوال.. 10 صور تبرز شياكة عمرو دياب