أهم الأخبار.. لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية..تفاصيل جديدة بشأن مذبحة الإحساء

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

رقم قياسي لـ زيدان مع ريال مدريد بعد الفوز بالدوري الإسباني.. إحراز 11 لقبا خلال 209 مباراة

نجح فريق ريال مدريد في التتويج بلقب الدورى الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه بعد الفوز على منافسه فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ37 من المسابقة . . للمزيد اضغط هنا

تفاصيل جديدة بشأن مذبحة الإحساء

حصل موقع العربية نت علي تفاصيل جديدة بشأن حادثة مذبحة الإحساء التي راح ضحيتها 4 فتيات نحرًا بالسكين وشنق أخيهن حيث لم يلاحظ الطب الشرعي أي آثار ضرب جسيمة على أجساد الضحايا.. للمزيد اضغط هنا

بعد الحكم بالحبس.. الجمهور يطارد محمد رمضان

تصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد الحكم بحبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار "أبو اليسر".. للمزيد اضغط هنا

المالية تنفي ضرائب جديدة على الممولين بـ قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية".. للمزيد اضغط هنا

الحكومة.. لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.. للمزيد اضغط هنا

خروج آخر حالتين.. انتهاء فترة الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأسوان

تائج إيجابية مبشرة تشهدها محافظة أسوان خلال الأيام الحالية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد مرور نحو 87 يومًا شهدت المدينة الشبابية بطريق السادات بأسوان عدم تواجد.. للمزيد اضغط هنا