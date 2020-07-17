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رياضة

رقم قياسي لـ زيدان مع ريال مدريد بعد الفوز بالدوري الإسباني.. إحراز 11 لقبا خلال 209 مباراة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:58 ص
زيدان
زيدان
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عبدالله هشام
نجح فريق ريال مدريد في التتويج بلقب الدورى الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه بعد الفوز على منافسه فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ37 من المسابقة . 

جاء التتويج بالبطولة بعد فترة صعبة عاشتها جماهير ريال مدريد بسبب الأداء السيئ والنتائج المخيبة للآمال بجانب رحيل الهداف التاريخي للفريق كريستيانو رونالد .

واستطاع المدير الفني الفرنسي زيدان تحقيق رقم قياسي جديد فقد حقق برفقة ريال مدريد 11 لقب خلال 209 مباراة لعبها أي لقب كل 19 مباراة. 

نجح زيدان في قيادة الفريق لعشرة انتصارات متتالية خلال 10 مباريات لعبها بعد فترة التوقف التى شهدتها كرة القدم مستغلا تعثر غريمه التقليدي برشلونة ليتوج باللقب . 

وفي وقت سابق حقق زين الدين زيدان ثلاث بطولات دورى ابطال اوروبا خلال الفترة بين 2016 و 2018 ، كأس السوبر الاوروبي " مرتين " ، وكأس العالم للأندية "مرتين" ، كأس السوبر الاسباني " مرتين " . 
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