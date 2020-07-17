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أخبار البلد

عن كورونا وأزمة الري ومبادرة الرئيس.. الحكومة تنفي 11 شائعة في أسبوع واحد .. فيديوجراف

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:41 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
اصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الايام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي و الاخبارية .

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات  خلال الفترة (من 10 حتى17 يوليو 2020):


ونفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول  وقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية ، كما نفي ما تردد حول فرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية" 

ونفي ايضا ما اثير حول    خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل أزمة كورونا


ونفي المركز ايضا ما تداول حول   توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة بسبب أزمة فيروس كورونا كما نفي ما تردد حول  إجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية

 ونفي ما اثير حول  إصدار الحكومة قرارًا بتقليص مساحات الأراضي الزراعية، ونفي المركز ما تداول حول  توجيه فرق طبية لتوزيع أدوية بالمجان على المواطنين داخل محطات المترو

كما نفي المركز ما انتشر حول استيراد شحنات قمح فاسدة ودخولها إلى السوق المصري ، ونفي ايضا ما تداول حول استخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي في إنتاج الخبز المدعم 

 كما نفي ما اثير حول امتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الري اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالي ، ونفي المركز ما تردد حول امتناع وزارة التربية والتعليم عن صرف حوافز المعلمين
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