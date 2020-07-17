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مرأة

تغير في الشخصية الأبرز.. 7 أعراض تنذرك بـ الورم الدماغي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يعاني الكثير من الافراد من الورم الدماغي الناتج عن نمو الخلايا الشاذة في الدماغ.. وله أنواع متعدِّدة فبعض أورام المخ غير سرطانية (حميدة)، وبعضها سرطانية (خبيثة).


وفقا لموقع mayoclinic ، فإن سرعة نمو الورم الدماغي تختلف وبالتالي تختلف طريقة علاجه من شخص لاخر حسب حجمه ومدى تأثيره على الدماغ.

وتتضمن العلامات والأعراض العامة الناجمة عن أورام الدماغ ما يلي:

- بداية إصابة جديدة بنوبات صداع أو حدوث تغيُّر في نمطها

- نوبات صداع تصبح تدريجيًا أشد وأكثر تكررًا

- القيء أو الغثيان غير المبرر

- صعوبة في الاتزان

- صعوبات في الكلام

- الشعور بالتشوش في الأمور اليومية

- تغيُّرات في الشخصية أو السلوك

- نوبات وخاصة لدى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ للإصابة بها
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