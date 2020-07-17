قرار إماراتي جديد بشأن التأشيرات منتهية الصلاحية.. تفاصيل

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قرارا جديدا بتمديد المهلة الخاصة بحملة الأذونات وتأشيرات الدخول المنتهية لمغادرة الدولة لمرة واحدة بحيث يكون تاريخ 11 أغسطس المقبل، هو آخر يوم في المهلة للمغادرة,





جدير بالذكر ان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منحت مهلة شهرًا، بدءًا من 12 من يوليو الجاري، للأفراد الذين انتهت تأشيرات زيارة أو السياحة الخاصة بهم، بعد الأول من مارس الماضي، وذلك بتعديل أوضاعهم ومغادرة الدولة، من دون تطبيق أية غرامات عليهم.





كما منحت مهلة ثلاثة أشهر لتجديد بطاقة الهوية والإقامة المنتهية بعد الأول من مارس، فيما منحت مهلة شهر لتجديد إقامة المقيمين الموجودين في الخارج، تحتسب من تاريخ وصولهم إلى الدولة.





وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قد بدأت استئناف خدماتها للمتعاملين، بدءًا من أمس، واستيفاء الرسوم المستحقة، لقاء تقديم الخدمات، لضمان حسن سير العمل، وجودة مستوى الخدمات المقدمة.





وحثت الهيئة متعامليها من متلقي خدماتها، لتجديد بطاقات الهوية والإقامات المنتهية، من جميع المواطنين وأبناء مجلس التعاون، والمقيمين الموجودين في الدولة، والمبادرة بالتجديد، مؤكدة حرصها على المتعاملين، والتزامها بتحقيق التباعد الاجتماعي.



