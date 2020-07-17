AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار إماراتي جديد بشأن التأشيرات منتهية الصلاحية.. تفاصيل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:05 م
الهيئة الاتحادية
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
Advertisements
محمود نوفل
أصدرت  الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  قرارا جديدا بتمديد المهلة الخاصة بحملة الأذونات وتأشيرات الدخول المنتهية لمغادرة الدولة لمرة واحدة بحيث يكون تاريخ 11 أغسطس المقبل، هو آخر يوم في المهلة للمغادرة,

جدير بالذكر ان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منحت مهلة شهرًا، بدءًا من 12 من يوليو الجاري، للأفراد الذين انتهت تأشيرات زيارة أو السياحة الخاصة بهم، بعد الأول من مارس الماضي، وذلك بتعديل أوضاعهم ومغادرة الدولة، من دون تطبيق أية غرامات عليهم.

كما منحت مهلة ثلاثة أشهر لتجديد بطاقة الهوية والإقامة المنتهية بعد الأول من مارس، فيما منحت مهلة شهر لتجديد إقامة المقيمين الموجودين في الخارج، تحتسب من تاريخ وصولهم إلى الدولة.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قد بدأت استئناف خدماتها للمتعاملين، بدءًا من أمس، واستيفاء الرسوم المستحقة، لقاء تقديم الخدمات، لضمان حسن سير العمل، وجودة مستوى الخدمات المقدمة.

وحثت الهيئة متعامليها من متلقي خدماتها، لتجديد بطاقات الهوية والإقامات المنتهية، من جميع المواطنين وأبناء مجلس التعاون، والمقيمين الموجودين في الدولة، والمبادرة بالتجديد، مؤكدة حرصها على المتعاملين، والتزامها بتحقيق التباعد الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تعفي المخالفين للإقامة من دفع أي غرامات

القوى العاملة: إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب بالإمارات من كافة الغرامات

القوى العاملة: إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والمصريين بالإمارات من الغرامات

الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة اعتبارا من أول يونيو المقبل

في زمن كورونا..ما شروط الدخول والخروج من الإمارات؟

تلقاها مكتب التمثيل العمالي.. الإمارات تدعو المقيمين لتجديد إقاماتهم والهوية المنتهية

ترشيحاتنا

وسائل الإعلام الروسية تزف بشرى سارة.. أول لقاح لـ كورونا يحصل على موافقة دولية قريبًا

معنى التنكيس في الصلاة وحكمه الشرعي.. أمين الفتوى يجيب.. فيديو

رقم قياسي لـ زيدان مع ريال مدريد بعد الفوز بالدوري الإسباني.. إحراز 11 لقبا خلال 209 مباراة

صدى البلد يقتحم نادي الرجال السري بالمنيا.. ما القصة؟.. فيديو وصور

تشيلسي يستفيد بمبلغ 35 مليون يورو بعد تتويج ريال مدريد بالدورى الإسباني

الأقصر ترفع راية النصر على كورونا .. كواليس خروج آخر حالة من مستشفى القرنة للعزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. ديالا مكي تتألق في إطلالة جديدة لها

بنظام التحدث عن بعد.. نيسان تطرح nissan ariya الكهربائية الجديدة.. فيديو وصور

كلاسيكي وكاجوال.. 10 صور تبرز شياكة عمرو دياب