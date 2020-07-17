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محافظات

غرق بـ مصيف بلطيم.. جهود الإنقاذ مستمرة منذ 8 أيام للعثور على جثة طالب الهندسة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تتواصل جهود الإنقاذ  لليوم الثامن على التوالي بمصيف بلطيم؛ للبحث والعثور على جثة نور كلش، الطالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والذي تعرض للغرق في شاطئ الأمل بـ مصيف بلطيم.

وتسود الأحزان قرية الرغامة التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ؛ لعدم العثور جثة ابن القرية نور كلش، الغارق في مصيف بلطيم منذ 8 أيام، بالرغم من تكثيف جهود الإنقاذ للبحث عنه.

من جانبه، كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتكثيف جهود البحث عن الطالب الغارق في المصيف.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد غرق "نور الدين سعد كلش"22 عامًا، الطالب بكلية الهندسة، بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم.

جدير بالذكر أن عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا أخبارًا غير صحيحة، بالعثور على جثة الشاب الغارق في مصيف بلطيم، وهو ما نفته مصادر أمنية لـ"صدى البلد"، أمس، وتبين عدم صحتها، وأن البحث مازال جاريًا.

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غرق بـ مصيف بلطيم.. جهود الإنقاذ مستمرة منذ 8 أيام للعثور على جثة طالب الهندسة
غرق بـ مصيف بلطيم.. جهود الإنقاذ مستمرة منذ 8 أيام للعثور على جثة طالب الهندسة
غرق بـ مصيف بلطيم.. جهود الإنقاذ مستمرة منذ 8 أيام للعثور على جثة طالب الهندسة
غرق بـ مصيف بلطيم.. جهود الإنقاذ مستمرة منذ 8 أيام للعثور على جثة طالب الهندسة
غرق بـ مصيف بلطيم.. جهود الإنقاذ مستمرة منذ 8 أيام للعثور على جثة طالب الهندسة
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