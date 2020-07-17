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ديني

الشحات العزازي: الصيام أفضل عبادة للمسلم فى التسع الأوائل من ذي الحجة..فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:51 م
الشحات العزازي: الصيام
الشحات العزازي: الصيام أفضل عبادة للمسلم
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محمد شحتة
قال الشيخ الشحات العزازي، خطيب مسجد الفتاح العليم، إن النبي صام التسع الأوائل من ذي الحجة ليعلمنا أن أحب العبادة تشغل كل الوقت بذكر الله والصيام هى العبادة التي تستغرق الوقت الكثير.

وأضاف العزازي، في خطبة الجمعة من مسجد الفتاح العليم، أن من نوى الصيام الله ففي كل لحظة من اللحظات يرتفع له عند الله أجر، حتى وإن كان نائما بالنهار.

وأشار إلى أن خير عبادة في النهار الصيام، ويستحب أن يجعل له وردا من القرآن أو أن ينوي ختم القرآن في هذه الأيام.

وأكد أن أعظم ما نستجلب به رحمة الله أن نعود لنصحح ما بيننا وبين الله، من خلال التوبة الصحيحة وتجديد العهد مع الله والمحافظة على الصلاة في جماعة والإكثار من الأذكار.

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