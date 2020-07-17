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محافظات

شرط واحد لإقامة شوادر الأضاحي بالجيزة.. وغرامة 3000 جنيه على المخالفين

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:51 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق.

وأوضح محافظ الجيزة ان الاستثناء الوحيد من هذا الحظر وفى حاله الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

وأشار إلى انه فى حاله المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنية من كل مخالف نظير رفع الاشغالات واعادة الشئ الى ما كان عليه لضمان الإلتزام بالإشتراطات البيئية السليمة .


وأوضح المحافظ أن القرار يأتى فى إطار إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك حرصًا من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافى المخلفات التى تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع الغير مخصصة لها، وبعيدًا عن رقابتها من الجهات المختصة. 

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