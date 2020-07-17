وسط تشديدات أمنية مكثفة.. الجيزة تبدأ إزالة عقارات شارع ضياء المخالفة.. صور

بدأت محافظة الجيزة، صباح اليوم الجمعة حملتها لإزالة العقارات المخالفة بشارع ضياء من شارع الملك فيصل بحي الطالبية بالتعاون بين محافظة الجيزة، وقوات من مديرية أمن الجيزة.

وتشمل قرارات الإزالة، ازالة ٣عقارات باجمالى مساحة 400 م، جميعها مكونة من دور ارضي ودور اول ناصية شارع ضياء.

وكانت محافظة الجيزة قد عملت على الإخلاء الإداري لتلك العقارات، وفصل المرافق عنها لتعديها على خط التنظيم.







ياتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

واكد محافظ الجيزة انه تم إزاله ٦ حالات بناء مخالف بمركز أوسيم شملت ازاله فيلا بالكامل على مساحه ١٠٠٠م تقريبًا واخري علي مساحه ٥٠٠ م مقامه بالمخالفة بجوار محور الضبعة ببشتيل بالإضافة الي ازاله ٤ عقارات مخالفه بمنطقه البراجيل .





و يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانونى.