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رياضة

لتعزيز الاستقلالية.. وزير الرياضة يقترح تشكيل لجنة لتنمية موارد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:23 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،في اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" بوصفه عضو المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور أعضاء مجلس إدارة الوكالة برئاسة ويتولد بانكا، وأعضاء مجلس إدارة منظمة المنشطات بإفريقيا، ورئيس مفوضية الشئون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي.

ناقش الاجتماع آليات دعم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لتنفيذ خططها واستراتيجيتها على مستوى دول العالم بالتنسيق مع المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات في ضوء الوضع الراهن والتطورات التي لحقت بالمنظومة الرياضية جراء أزمة كورونا، بالإضافة إلى التجهيزات والتحضيرات المتعلقة بالإعداد لأولمبياد طوكيو ودورة الألعاب البارالمبية العام المقبل.

ومن جانبه، اقترح الدكتور أشرف صبحي تشكيل لجنة متخصصة تعكف على البحث عن آليات محددة لتنمية موارد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بشكل يساهم في تعزيز استقلالية قرار الوادا، ويحافظ على نزاهة نظام مكافحة المنشطات على مستوى دول العالم.

واتفق أعضاء "الوادا" على استمرار المباحثات والمناقشات بشأن توفير الدعم اللازم للوكالة للقيام بدورها على أكمل وجه، والمتابعة مع المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات لتطبيق برامج التوعية المختلفة وخطط الوكالة المتعلقة بمختلف اللعبات الرياضية.
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