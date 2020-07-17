رسميا ..إعلان جدول أولمبياد طوكيو 2021

اكد منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 المؤجل، اليوم الجمعة، إن الدورة التي ستقام العام المقبل، ستسير في الغالب على نفس البرنامج الأصلي الذي كان معدا لها.





وقررت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية في مارس الماضي تأجيل الدورة الصيفية إلى 2021، بسبب أزمة فيروس كورونا.





وعكف المنظمون بعد ذلك على وضع ترتيبات التنظيم من جديد بعد نحو 10 أعوام من التخطيط والإعداد للدورة الأصلية.





وقد تم الإعلان سلفا عن موعد حفل الافتتاح وهو 23 يوليو2021، لكن تفاصيل برنامج الدورة ظل معلقا حتى الموافقة النهائية عليه قبل أن تكشف اللجنة المحلية المنظمة عن التفاصيل خلال اجتماع للجنة الأولمبية الدولية في لوزان السويسرية اليوم الجمعة.





وفي الخطة الأولى كان من المقرر أن تبدأ الدورة في 24 يوليو 2020.





وحسب البرنامج الجديد فإن بطولة السوفتبول النسائية ستشكل بداية المنافسات في التاسعة صباحا في فوكوشيما يوم 21 يوليوأي قبل يومين من موعد الافتتاح الرسمي للدورة.





وتبدأ جميع المنافسات مبكرا بواقع يوم واحد عن موعد دورة 2020 التي تأجلت.





وتضمن البرنامج الجديد بعض التعديلات الطفيفة في تفاصيل المواعيد أيضا.





ومن المقرر أن تكون الدورة التي ستختتم في 8 أغسطس، الأكبر من حيث عدد المنافسات إذ يبلغ عدد ميدالياتها 339 ميدالية وهو رقم قياسي.





ومن أكبر التحديات التي واجهها المنظمون تأمين 42 مقرا لاستضافة أحداث الدورة لأن الكثير من هذه المقار كانت محجوزة بالفعل في 2021.





لكن ساتوشي ياماشيتا الرئيس التنفيذي للعمليات في اللجنة المنظمة قال هذا الأسبوع إنه تم بالفعل تأمين جميع المقار "بصورة شفهية".



