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أولمبياد طوكيو فرصة لإعادة إعمار فوكوشيما.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:50 م
طوكيو
طوكيو
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو الصيف المقبل أنها ستكون فرصة تكريم فوكوشيما، وهي منطقة دمرها زلزال تسونامي والكارثة النووية عام 2011.


كان من المقرر أن تبدأ رحلة الشعلة الأولمبية من مركز التدريب الوطني في قرية "جيJ بمحافظة فوكوشيما. 


يُعد هذا المجمع الرياضي رمزًا قويًا للتعافي حيث تُستخدم اليوم ملاعب كرة القدم الخضراء والركبي كقاعدة لرجال الإطفاء وقوات الدفاع عن النفس بعد الحادث النووي.


فبعد الكوارث الطبيعية التي حدثت في 11 مارس 2011 ، تمكنت فوكوشيما من إعادة بناء نفسها بفضل جهود سكانها. لكن هذه الجهود ليست مرئية بما فيه الكفاية للعالم وتريد الاستفادة من هذه الألعاب الأولمبية لإظهارها. 
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