حالته مستقرة .. أشرف زكي: سناء شافع ليس مصابا بـ كورونا

طمأن الفنان أشرف زكي - نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية لـ الفنان سناء شافع، مشيرًا إلى أنه ليس مصابًا بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، كما تردد في الساعات الماضية.
وأضاف أشرف زكي، في تصريح لـ صدى البلد، أن سناء شافع، حالته الصحية مستقرة، مشيرًا إلى أنه يعاني من وعكة بسيطة، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى قريبًا بعد استكمال الفحوصات الطبية الخاصة به.
وكان الفنان سناء شافع، تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة له.
يذكر أن الفنان سناء شافع، قد شارك في السباق الرمضاني الماضي 2020، ضمن أبطال مسلسل "ليالينا 80"، بصحبة كل من الفنان إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وسارة التونسي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.