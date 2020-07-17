حالته مستقرة .. أشرف زكي: سناء شافع ليس مصابا بـ كورونا

وكان الفنان سناء شافع، تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة له.

يذكر أن الفنان سناء شافع، قد شارك في السباق الرمضاني الماضي 2020، ضمن أبطال مسلسل "ليالينا 80"، بصحبة كل من الفنان إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وسارة التونسي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.