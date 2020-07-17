AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بـ 1800 جنيه.. قبطي يشتري صك أضحية من أوقاف كفر الشيخ

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:50 م
قبطي يشتري صك أضحية
قبطي يشتري صك أضحية من أوقاف كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
حرص جورج فتحي دانيال، أحد أبناء مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، على شراء صك أضحية ضمن مشروع صكوك الأضاحي لوزارة الأوقاف.

والتقى "دانيال" بالشيخ مصطفى سعفان، إمام وخطيب بمدينة سيدي غازي، واشترى منه صك أضحية بمبلغ 1800 جنيه، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في هذا المشروع المتميز.

قال فتحي دانيال، إنه يحرص كل عام على المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي الخاص بوزارة الأوقاف وأنه يري بأم عينيه اللحوم التي توزع علي الفقراء والمساكين.

ومن جانبه، أشاد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، بالموقف النبيل للمواطن فتحي دانيال، مشيرًا إلى أن أبناء الشعب المصري بنسيجه المتماسك دائمًا يضربون أروع الأمثلة في الوحدة والتكاتف والتكامل.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن المستهدف هذا العام مليون ونصف المليون جنيه، من مشروع صكوك الأضاحي بالمحافظة. 

اقرأ أيضًا:
بـ 1800 جنيه.. قبطي يشتري صك أضحية من أوقاف كفر الشيخ
بـ 1800 جنيه.. قبطي يشتري صك أضحية من أوقاف كفر الشيخ
بـ 1800 جنيه.. قبطي يشتري صك أضحية من أوقاف كفر الشيخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوقاف كفر الشيخ: نستهدف بيع صكوك أضاحي بقيمة 1.5 مليون جنيه

أوقاف كفر الشيخ: بيع 57 صك أضاحي بـ 102 ألف جنيه

1800 جنيه .. إطلاق مشروع صكوك الأضحية بأوقاف الوادي الجديد

الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحي تصل إلى 2 مليون جنيه

الأوقاف تعلن مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية بمشروع صكوك الأضاحي ب 100 ألف جنيه

أوقاف الشرقية: توصيل صكوك الأضاحي للمنازل مجانا

ترشيحاتنا

بعد فوز الرئيس السيسي بها.. كل ما تريد معرفته عن جائزة باباكار ندياي

بقنابل حارقة.. الأمن الروسى يحبط هجوما إرهابيا.. شاهد

شاهد.. لماذا مرت أبواب المسجد النبوي على فرنسا وأمريكا وإسبانيا؟

محافظة القاهرة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء.. اعرف الاسعار الجديدة

بعد الحكم بحبسه.. أزمات في حياة محمد رمضان

يتحدى العالم.. اتفاق جديد بين أردوغان والسراج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة .. كورونا يصيب مريضا بالشلل بسبب مهاجمة الأعصاب

والده يصارع الموت بالعناية المركزة.. تهور شاب يتسبب في إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا

بعد تأجيل زفافها بسبب كورونا.. تفاصيل زواج الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا في حفل سري