بـ 1800 جنيه.. قبطي يشتري صك أضحية من أوقاف كفر الشيخ

حرص جورج فتحي دانيال، أحد أبناء مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، على شراء صك أضحية ضمن مشروع صكوك الأضاحي ل وزارة الأوقاف





والتقى "دانيال" بالشيخ مصطفى سعفان، إمام وخطيب بمدينة سيدي غازي، واشترى منه صك أضحية بمبلغ 1800 جنيه، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في هذا المشروع المتميز.





قال فتحي دانيال، إنه يحرص كل عام على المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي الخاص بوزارة الأوقاف وأنه يري بأم عينيه اللحوم التي توزع علي الفقراء والمساكين.





ومن جانبه، أشاد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، بالموقف النبيل للمواطن فتحي دانيال، مشيرًا إلى أن أبناء الشعب المصري بنسيجه المتماسك دائمًا يضربون أروع الأمثلة في الوحدة والتكاتف والتكامل.





وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن المستهدف هذا العام مليون ونصف المليون جنيه، من مشروع صكوك الأضاحي بالمحافظة.



