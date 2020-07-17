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رياضة

من رئيس الزمالك لـ مثيري الفتنة: أنا ثابت في مكاني يا صيع

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:45 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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القسم الرياضي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر القلعة البيضاء أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الخونة ومثيري الفتنة.

وقال رئيس النادي خلال اجتماعه مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية إن هناك بعض الأشخاص سخروا من حديثه عن الضابط القطري الخسيس أبو سنيدة.


وتابع :”لو كنت أتحدث بالكذب أو بالباطل  النائب العام المحترم يخرج علينا ببيان رسمي ينفي كل هذه الأمور، ذلك الضابط القطري قال لي أكثر من مرة بأني سوف أوصل إلى نبرة صوتك وسأقوم بعمل حرب ضدك من جميع الطرق".

وأضاف: ”قام بإرسال رسالة على هاتفي قائلا الحمدلله الفتنة اشتعلت، ومن هنا أقول للخطيب لن أسمح بعمل الفتنة في مصر، وأقول لجماهير نادي الزمالك المحترمين لا تنجرفوا خلف هذه المهاترات”.

وشدد رئيس النادي على أنه يعلم دوره جيدًا نحو مصر، لذلك نحن ندعم بلدنا في حربها ضد الإرهاب ونساند بلدنا في جميع الملفات الهامة.

وأكمل: ”كل من يلفق لي من فيديوهات جنسية أو سب يصنع بواسطة تميم وأردوغان وأنا ثابت في مكاني أمامكم يا صيع".

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