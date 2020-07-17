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أخبار العالم

وزير الإعلام اليمني: مصر تتجه لاستعادة دورها ومكانتها الإقليمية بقيادة السيسي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، اليوم الجمعة، على أن مصر ماضية في اتجاه استعادة دورها الإقليمي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وكتب الأرياني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مصر الكنانة وقلب الأمة العربية النابض تتجه لاستعادة دورها ومكانتها الإقليمية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل التحديات التي تواجهها أمتنا العربية ومحاولات الهيمنة عليها وجعلها ساحة للتدخلات والأطماع الإقليمية".
وأضاف: "لن ننسى مواقف مصر  قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب اليمن في معركة استعادة الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وإسقاط التمرد والانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وما قدمته من تسهيلات للجالية اليمنية تأكيداً على متانة العلاقات بين القيادتين والبلدين والشعبين الشقيقين".
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