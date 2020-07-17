وزير الإعلام اليمني: مصر تتجه لاستعادة دورها ومكانتها الإقليمية بقيادة السيسي

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، اليوم الجمعة، على أن مصر ماضية في اتجاه استعادة دورها الإقليمي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.









وكتب الأرياني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مصر الكنانة وقلب الأمة العربية النابض تتجه لاستعادة دورها ومكانتها الإقليمية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل التحديات التي تواجهها أمتنا العربية ومحاولات الهيمنة عليها وجعلها ساحة للتدخلات والأطماع الإقليمية".