عائشة بن أحمد تشوق جمهورها لمشاهدة فيلم "توأم روحى"

شاركت الفنانة عائشة بن احمد بوستر فيلم توأم روحي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت عائشة بن احمد معلقة على البوستر :"توأم روحى ..قريبًا بجميع دور العرض "ومن المقرر أن يطرح الفيلم في عيد الحب، الموافق 14 فبراير المقبل.









واستقرت الشركة المنتجة لفيلم "توأم روحي" للفنان حسن الرداد وأمينة خليل علي موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية.









فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.



