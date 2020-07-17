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أخبار العالم

روسيا تقاتل لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تخوض روسيا قتالا بحثيا وسياسيا شرسا؛ من أجل التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، حيث أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن بلاده تجري مفاوضات مع دول أخرى بشأن إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

وبحسب ديمترييف؛ فإن هناك قوى أجنبية تحاول عرقلة اتصالات روسيا مع الدول الأخرى، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وقال المسؤول الروسي: "نحن نرى أن هناك بالفعل محاولات لعرقلة المفاوضات التي نجريها مع الدول الرائدة حول بدء إنتاج اللقاح هناك".

وكانت دول أجنبية قد اتهمت روسيا بمحاولة سرقة معلومات تتعلق بتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، بعد يوم واحد من إعلان روسيا إمكانية الموافقة على اللقاح الذي يجري تطويره في البلاد في أغسطس المقبل.

واتهمت بريطانيا، روسيا، بشن هجمات اليكترونية؛ بهدف سرقة المعلومات الخاصة باللقاحات ضد كورونا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.

ونفى الكرملين صلة روسيا بتلك الهجمات.

وفي سياق ذي صلة، قالت وسائل إعلام روسية إن شركة R-Pharm الروسية المختصة بإنتاج العقارات اتفاقا مع شركة AstraZeneca ببريطانيا لانتاج لقاح ضد فيروس كورونا تعمل على تطويره جامعة أوكسفورد.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الروسية، أليكسي ريبيك، في تصريحات لقناة روسيا 24 أن الشركة بموجب الاتفاق المبرم، تنوي تصدير اللقاح البريطاني إلى 30-50 دولة أخرى، بما فيها بلدان في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وأوروبا ورابطة الدول المستقل، ناهيك عن إنتاج اللقاح للسوق الداخلية الروسية.

فيما أكد المسؤول الروسي أن هناك اختبارات تجري حاليا في العالم من أجل تحديد مدى فعالية وسلامة اللقاح الجديد الذي تعمل جامعة أوكسفورد على تطويره بالتعاون مع AstraZeneca.

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